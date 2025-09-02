Homem é executado enquanto caminhava na Grande BH

Um homem de 41 anos foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (1º) no bairro Morada da Serra, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi atingido na cabeça e no peito e morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, dois homens armados em uma motocicleta surpreenderam a vítima enquanto ela caminhava pela Rua Serra do Caraça. Após os disparos, os suspeitos fugiram. A motocicleta usada pelos autores dos disparos era de cor escura, mas a placa não foi identificada.

No local do crime, os peritos recolheram 29 cartuchos de pistola calibre 9mm, além de três pinos de cocaína e três pedras de crack. O Samu constatou a morte do homem e o corpo dele foi levado para o IML da capital.

Familiares relataram que a vítima havia sido presa por tráfico de drogas em julho e, após a liberdade provisória, passou a receber ameaças de um traficante por causa de prejuízo financeiro relacionado à droga apreendida. A Polícia Civil investiga o caso.