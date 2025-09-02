Treinador de futebol suspeito de assediar crianças é preso preventivamente

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um treinador de uma escolinha de futebol de Guaxupé, na Região Sul de Minas Gerais, foi preso suspeito de assediar, ao menos, duas crianças de dez anos. O homem foi detido na última quarta-feira (27/8) e teve o flagrante convertido em preventiva pela Justiça.

De acordo com a delegada Mirela Mafra, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da cidade, o homem começou a ser investigado depois que a família de uma criança de 10 anos procurou a corporação para denunciá-lo.



Em contato com os policiais, os parentes da vítima relataram que flagraram uma troca de mensagem suspeita, com cunho sexual, entre a criança e o treinador. “Assim que tomamos conhecimento desses fatos, a Polícia Civil já realizou os levantamentos para sua identificação e prendeu em flagrante esse suspeito”.



Ao ser abordado, o homem reagiu e tentou jogar seu aparelho celular fora. No entanto, o equipamento foi recuperado.



Para a delegada, é importante que as famílias fiquem atentas às redes sociais das crianças e adolescentes. “Tão logo tenham conhecimento dos fatos suspeitos procurem as autoridades e denunciem. A denúncia também é um ato de proteção”.

