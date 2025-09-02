Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Treinador de futebol suspeito de assediar crianças é preso preventivamente

Homem foi preso na última quarta-feira (27/8) após uma família denunciá-lo por trocar mensagens de cunho sexual com um aluno de dez anos

Clara Mariz
Clara Mariz
02/09/2025 15:42 - atualizado em 02/09/2025 15:43

Viatura PCMG
Família de criança assediada por treinador de escolinha de futebol procurou a PCMG para denunciar crédito: PCMG/Divulgação

Um treinador de uma escolinha de futebol de Guaxupé, na Região Sul de Minas Gerais, foi preso suspeito de assediar, ao menos, duas crianças de dez anos. O homem foi detido na última quarta-feira (27/8) e teve o flagrante convertido em preventiva pela Justiça.

De acordo com a delegada Mirela Mafra, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da cidade, o homem começou a ser investigado depois que a família de uma criança de 10 anos procurou a corporação para denunciá-lo.

Em contato com os policiais, os parentes da vítima relataram que flagraram uma troca de mensagem suspeita, com cunho sexual, entre a criança e o treinador. “Assim que tomamos conhecimento desses fatos, a Polícia Civil já realizou os levantamentos para sua identificação e prendeu em flagrante esse suspeito”. 

Ao ser abordado, o homem reagiu e tentou jogar seu aparelho celular fora. No entanto, o equipamento foi recuperado. 

Para a delegada, é importante que as famílias fiquem atentas às redes sociais das crianças e adolescentes. “Tão logo tenham conhecimento dos fatos suspeitos procurem as autoridades e denunciem. A denúncia também é um ato de proteção”. 

