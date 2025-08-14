Preso homem que trocava vídeos pornográficos com adolescentes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A coragem de uma adolescente de 11 anos, residente em São Paulo, que contou aos pais estar sendo assediada sexualmente, levou à prisão, no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte, de um homem de 47 anos. A ação foi realizada por policiais da 1ª Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), acionada para investigar o caso. As apurações revelaram que os vídeos eram enviados a partir da capital mineira.

A prisão desse homem ocorre um dia depois da prisão de um jovem de 18 anos, pelos crimes de crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de vídeos de abuso sexual infantil, realizada por policiais da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos.

Segundo o delegado Arthur Benício, da 1ª Delegacia de Crimes Cibernéticos, o suspeito foi preso por aliciamento e produção de material pornográfico, cujas vítimas são mulheres adolescentes. Até o momento, já existem provas da existência de cinco vítimas. No entanto, o homem confessou o envolvimento com um total de 13 adolescentes.

“É de ressaltar a coragem dessa menina e também fica demonstrado o grau de instrução que seus pais lhe deram. Ela contou o que estava acontecendo, mostrando um vídeo e os pais foram à delegacia, em São Paulo, que logo entrou em contato com a nossa delegacia, em Minas Gerais, depois de terem detectado que ovídeo tinha partido daqui”, diz o delegado.

O vídeo em questão, continha nudez, e foi identificado pelo Telegram. Os contatos desse homem eram feitos através do aplicativo Zani.

O modus operandi do suspeito, segundo o delegado, era “entrar em contato com os alvos, no caso as adolescentes, a quem começava a seguir. Depois entrava em contato, muitas vezes se passando por adolescente e, dessa forma, acabava ganhando a confiança das vítimas. Depois disso, começava a fazer troca de vídeos pornográficos”.

A polícia mineira foi a fundo nas investigações e descobriu que o suspeito nunca tinha sido preso, mas que existem registros, contra ele por assédio sexual presencial e virtural.

O delegado Arthur diz que o suspeito agia há cerca de três anos com essa atividade. A preocupação da polícia, agora, é descobrir quem seriam as outras vítimas desse homem.

O homem morava com o filho, que tem 24 anos e que se assustou com a chegada da polícia em sua casa. “Ele ficou indignado com o pai”, conta o delegado Arthur.

