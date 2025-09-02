Assine
MG: Justiça condena mulher a 24 anos por homicídio de companheiro

Júri popular decidiu que a ré cumprirá pena em regime inicialmente fechado e não poderá recorrer em liberdade

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
02/09/2025 12:31

A ré foi levada a júri popular que entenderam pela condenação por homicídio e pela aplicação das qualificadoras por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
A ré foi levada a júri popular que entenderam pela condenação por homicídio e pela aplicação das qualificadoras por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima crédito: Divulgação / TJMG

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi condenada a 24 anos de prisão pelo homicídio qualificado do companheiro dela, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. De acordo com a decisão do Tribunal do Júri da Comarca do município, a ré cumprirá pena em regime inicialmente fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em 11 de setembro de 2022, a acusada discutiu com o companheiro na saída de uma cervejaria da cidade. Em seguida, dirigiu o carro e levou o homem para um local isolado. Dentro do veículo, golpeou o parceiro 19 vezes, provavelmente com uma faca. Após o crime, fugiu e passou em uma lanchonete. 

O corpo do homem só foi encontrado na manhã seguinte por uma pessoa que estava passando pelo local. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Governador Valadares, onde morreu.  

Para o MPMG, a motivação do crime foi o término do relacionamento. A vítima havia engravidado outra mulher enquanto estava com a autora e decidido terminar o relacionamento. Segundo a promotora, temendo perder apoio financeiro por causa da gravidez da outra mulher, a ré teria planejado o ataque.  

Câmeras de segurança registraram o trajeto do casal na saída da cervejaria, e um recibo de pagamento comprovou a presença da acusada na lanchonete depois do crime. 

O caso foi a júri popular, que entendeu que a ré matou o homem com quem se relacionava por motivo fútil e com recurso que impossibilitou sua defesa. 

O processo tramita em segredo de Justiça.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

