Grupo que transportava filhotes de arara, jacaré e bugio é preso em MG

Quatro pessoas, com idades entre 20 e 35 anos, foram presas em Ressaquinha (MG), na Zona da Mata, suspeitas de transportar filhotes de animais silvestres de forma irregular. A abordagem aconteceu nessa segunda-feira (1°), no km 675 da BR-040, quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) parou um Honda Civic com os quatro ocupantes.

Como esses animais chegaram a MG?

No veículo, os policiais localizaram nove filhotes de arara, um filhote de macaco bugio, dois filhotes de iguana e dois de jacaré. As aves estavam amontoadas em uma caixa de papelão sem circulação de ar, os répteis em caixas que não permitiam movimentação, e o bugio em uma gaiola pequena.

Segundo a PM, duas das pessoas são de São Paulo, uma do Maranhão e outra do Rio de Janeiro. Elas afirmaram que os animais seriam levados para Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além da prisão, as quatro pessoas foram multadas em R$ 206,5 mil cada, e o veículo foi apreendido. A Polícia Militar do Meio Ambiente também foi acionada para dar apoio à ação. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia local e responderão por tráfico de animais silvestres.

Conforme registrado pela PM, foram confeccionados os autos de infrações ambientais, e todas as medidas legais cabíveis foram adotadas para responsabilizar os suspeitos pelo crime.