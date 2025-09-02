Assine
overlay
Início Gerais
Tráfico de animais

Grupo que transportava filhotes de arara, jacaré e bugio é preso em MG

Os suspeitos foram detidos em Ressaquinha, na Zona da Mata, eles são suspeitos de tráfico de animais silvestres

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
02/09/2025 11:36 - atualizado em 02/09/2025 11:39

compartilhe

Siga no
x
Multa aplicada aos suspeitos passa de R$ 826 mil
Multa aplicada aos suspeitos passa de R$ 826 mil crédito: Reprodução/PMRv

Quatro pessoas, com idades entre 20 e 35 anos, foram presas em Ressaquinha (MG), na Zona da Mata, suspeitas de transportar filhotes de animais silvestres de forma irregular. A abordagem aconteceu nessa segunda-feira (1°), no km 675 da BR-040, quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) parou um Honda Civic com os quatro ocupantes.

Como esses animais chegaram a MG?

No veículo, os policiais localizaram nove filhotes de arara, um filhote de macaco bugio, dois filhotes de iguana e dois de jacaré. As aves estavam amontoadas em uma caixa de papelão sem circulação de ar, os répteis em caixas que não permitiam movimentação, e o bugio em uma gaiola pequena.

 

Leia Mais

Segundo a PM, duas das pessoas são de São Paulo, uma do Maranhão e outra do Rio de Janeiro. Elas afirmaram que os animais seriam levados para Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além da prisão, as quatro pessoas foram multadas em R$ 206,5 mil cada, e o veículo foi apreendido. A Polícia Militar do Meio Ambiente também foi acionada para dar apoio à ação. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia local e responderão por tráfico de animais silvestres.

Conforme registrado pela PM, foram confeccionados os autos de infrações ambientais, e todas as medidas legais cabíveis foram adotadas para responsabilizar os suspeitos pelo crime.

Tópicos relacionados:

animais-silvestres minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay