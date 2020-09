Polícia prende casal por tráfico de animais silvestres na Zona da Mata

A Polícia Rodoviária Federal (em flagrante umsuspeito dede, na tarde dessa quinta-feira (24), em, na Zona da Mata mineira, durante uma fiscalização no km 678 da BR-116. Com eles, foram apreendidos 14que estavam em gaiolas.

Segundo a PRF, os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat/Siena, com placas do estado do Rio de Janeiro. Durante a vistoria no porta-malas do carro, os agentes encontraram as aves em gaiolas cobertas por tecidos.