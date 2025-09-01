Assine
overlay
Início Gerais
ESCONDIDA NO JARDIM

Capivara ferida é resgatada em condomínio na Região Oeste de BH; veja vídeo

A capivara ferida foi resgatada pelo 1º Batalhão de Bombeiros em BH e levada ao Ibama para exames e cuidados

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
01/09/2025 13:12 - atualizado em 01/09/2025 13:14

compartilhe

Siga no
x
A capivara foi resgata em segurança
A capivara foi resgata em segurança crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma capivara que circulava pelo bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi resgatada pelo 1º Batalhão de Bombeiros nesta segunda-feira (1º). O animal, que aparentava estar debilitada, estava escondida atrás de uma árvore no jardim externo de um condomínio.

Leia Mais

Durante o resgate, a equipe enfrentou dificuldades, já que a capivara estava assustada e não permitia que os militares se aproximassem dela.

  Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O animal apresentava corte no supercílio direito, além de escoriações na pata e na coxa. Após a captura, a capivara foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama, onde receberá cuidados médicos e será avaliado para possível retorno ao habitat natural.

Tópicos relacionados:

bh bombeiros ibama minas-gerais salgado-filho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay