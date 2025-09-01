Capivara ferida é resgatada em condomínio na Região Oeste de BH; veja vídeo
A capivara ferida foi resgatada pelo 1º Batalhão de Bombeiros em BH e levada ao Ibama para exames e cuidados
Uma capivara que circulava pelo bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi resgatada pelo 1º Batalhão de Bombeiros nesta segunda-feira (1º). O animal, que aparentava estar debilitada, estava escondida atrás de uma árvore no jardim externo de um condomínio.
Durante o resgate, a equipe enfrentou dificuldades, já que a capivara estava assustada e não permitia que os militares se aproximassem dela.
O animal apresentava corte no supercílio direito, além de escoriações na pata e na coxa. Após a captura, a capivara foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama, onde receberá cuidados médicos e será avaliado para possível retorno ao habitat natural.