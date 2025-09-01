Assine
overlay
Início Gerais
INTERIOR DE MINAS

Bombeiros resgatam bode que estava no telhado de casa; veja vídeo

Caso inusitado aconteceu em Barbacena; animal é criado em lote vago que fica aos fundos da residência

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
01/09/2025 11:30

compartilhe

Siga no
x
O animal foi contido pelos chifres e retirado em segurança
O animal foi contido pelos chifres e retirado em segurança crédito: Reprodução/CBMMG

Moradores e pedestres de Barbacena, na região do Campo das Vertentes, tiveram uma surpresa na tarde do último sábado (30/8), quando um bode foi visto sobre o telhado de uma residência no centro da cidade.

 

Os populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que, ao chegar, se preocupou em evitar que o animal se assustasse. Um susto poderia causar a queda do bode, além de danos à estrutura do telhado.

Leia Mais

Com o uso de uma corda, os bombeiros conseguiram laçar o bode e conduzi-lo até uma parte mais baixa do telhado. O animal foi contido pelos chifres e retirado em segurança.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sem ferimentos, o aventureiro de quatro patas foi devolvido ao tutor do animal, que explicou criá-lo em um lote vago nos fundos da residência.

Tópicos relacionados:

barbacena bombeiro policia resgate

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay