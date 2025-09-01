Bombeiros resgatam bode que estava no telhado de casa; veja vídeo

Moradores e pedestres de Barbacena, na região do Campo das Vertentes, tiveram uma surpresa na tarde do último sábado (30/8), quando um bode foi visto sobre o telhado de uma residência no centro da cidade.

Os populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que, ao chegar, se preocupou em evitar que o animal se assustasse. Um susto poderia causar a queda do bode, além de danos à estrutura do telhado.

Com o uso de uma corda, os bombeiros conseguiram laçar o bode e conduzi-lo até uma parte mais baixa do telhado. O animal foi contido pelos chifres e retirado em segurança.

Sem ferimentos, o aventureiro de quatro patas foi devolvido ao tutor do animal, que explicou criá-lo em um lote vago nos fundos da residência.