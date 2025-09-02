Governo de Minas lança edital para leiloar 37 imóveis

O Governo de Minas Gerais lançou, nesta terça-feira (2/9), o edital de realização de um leilão eletrônico para venda de 37 imóveis. O certame reúne casas, apartamentos, glebas, lotes, terrenos e prédios em Belo Horizonte e em municípios na Região Metropolitana da capital e das regiões do Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Central, Vale do Rio Doce, Sul e Norte do estado.





Todos os imóveis pertencem ao Estado e têm valores iniciais entre R$ 48 mil e R$ 14 milhões. O edital, que seguirá aberto até o dia 3/10, foi elaborado pela Minas Gerais Participações S.A. (MGI), entidade vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG).

Em Belo Horizonte, está disponível um apartamento de 73,97 m² no Condomínio Newport, no Bairro Buritis, na região Oeste da capital mineira. De acordo com o governo do estado, o imóvel tem infraestrutura completa, comércio diversificado e diferentes opções para lazer.

Em Manhuaçu, na Zona da Mata, serão leiloados 15 terrenos, localizados em uma região de zoneamento misto. Segundo o governo de Minas, os lotes têm localização estratégica e acesso facilitado pelas rodovias BR-116 e BR-262.

Já em Uberlândia, na Região do Triângulo Mineiro, será leiloado um prédio edificado em terreno de 7,5 mil m². O imóvel conta com quatro blocos, estacionamento e guarita e está localizado em uma região de infraestrutura consolidada e vocação mista.

Como participar

Para participar do processo licitatório, é necessário fazer um cadastro no site da MGI Leilões, como pessoa física maior de 18 anos ou jurídica. Após esta etapa, os interessados poderão conferir digitalmente os imóveis e formalizar lances. Dúvidas podem ser sanadas por meio do e-mail vendas@mgipar.com.br ou pelos telefones: (31) 3965-2611 e (31) 97320-0480.



