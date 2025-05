BH: Porta icônica do bar 'A Obra' será leiloada em evento beneficente

A icônica porta de entrada do bar "A Obra", na Savassi, em Belo Horizonte, será leiloada na próxima sexta-feira, 9 de maio, a partir das 22h, em um evento especial promovido pelo próprio bar. A peça, que estampa o rosto do ator Robert De Niro com seu clássico visual do filme Taxi Driver, foi pintada pelo DJ e artista visual Nezt e será o destaque de um leilão beneficente, cuja renda será destinada a uma causa social ainda a ser definida. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (2/5) nas redes sociais do bar, que também prometeu uma série de surpresas durante o leilão.

"Chegou o momento histórico: vamos leiloar a icônica porta da A Obra! Já anota aí: sexta-feira, dia 9 de maio, a partir das 22h! E não para por aí...Também vamos leiloar itens surpresa que só quem estiver lá vai descobrir!", divulgaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Obra Bar Dançante (@aobrabh)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Obra Bar Dançante (@aobrabh)

Em entrevista ao jornal Estado de Minas, Cláudio Rocha, sócio do bar, destacou o valor simbólico do objeto: "'A Obra' faz parte da cidade de Belo Horizonte. É um lugar tradicional, é um ponto turístico daqui que já se tornou parte do imaginário coletivo da cidade", começa. "Algumas pessoas conseguem se lembrar rapidamente do bar a partir de alguns elementos e essa porta é um deles".

"Ela foi usada por mais de 20 anos, mas o legal da arte é mudar a função de objetos que antes eram utilizados para determinadas coisas", ressalta.

Segundo Rocha, o leilão visa arrecadar dinheiro para uma causa social que ainda não foi determinada. Além da porta, outros itens serão vendidos, como, por exemplo, kits de drinks e outras artes de Nezt. “Nós vamos fazer um leilão beneficente. Ainda estamos escolhendo a entidade que receberá essa quantia, mas optamos por isso para ajudar as pessoas”, explica.

"Mais informações ainda serão divulgadas na semana que vem no Instagram oficial do bar, mas posso dizer que será uma noite recheada de leilões e que também serão exibidos diversos vídeos, como a gravação de como a peça foi criada e executada", promete.

"Para quem gosta de arte, é uma oportunidade única de ter uma obra da 'Obra', que possui uma mensagem do que significa o espaço para Belo Horizonte, e quem levará essa porta levará consigo todas essas mensagens", finaliza Cláudio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde 1997, o A Obra Bar Dançante é conhecido por suas festas animadas e sua curadoria musical diversa, que inclui bandas autorais e DJs de estilos como rock, indie, black music, funk, punk e samba. O evento do dia 9 de maio promete ser mais um capítulo marcante na trajetória cultural do espaço.

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges