Carta escrita dentro do Titanic é vendida por quase R$ 2,3 milhões

Uma carta escrita por um dos mais renomados sobreviventes do Titanic, o coronel Archibald Gracie, foi arrematada por £ 300 mil (aproximadamente R$ 2,3 milhões) em um leilão realizado no Reino Unido, alcançando um valor cinco vezes maior do que o esperado e estabelecendo um novo recorde para correspondências escritas a bordo do navio.

Datada de 10 de abril de 1912 - dia em que o Titanic zarpou de Southampton -, a carta foi escrita da cabine C51 e enviada de Queenstown, na Irlanda, um dia depois, para Londres, na Inglaterra. Nela, Gracie descreve suas primeiras impressões do navio, dizendo que era "um belo navio", mas que preferia "aguardar o fim da viagem antes de julgá-lo". O conteúdo, considerado profético pelos leiloeiros, agora pertence a um comprador anônimo.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, Archibald Gracie era passageiro da primeira classe e se tornou uma das figuras mais conhecidas entre os sobreviventes do naufrágio. Ele ficou marcado por seu relato detalhado sobre a tragédia no livro "A verdade sobre o Titanic", publicado após o desastre que vitimou mais de 1.500 pessoas. Segundo registros históricos, Gracie passou a travessia acompanhando mulheres que estavam sozinhas e, no momento do acidente, auxiliou várias delas a embarcarem nos botes salva-vidas.

A carta, preservada por mais de um século, jamais havia sido colocada à venda anteriormente e foi enviada originalmente a um conhecido do coronel no hotel Waldorf, em Londres. Escrita em quatro lados de um cartão postal, ela também traz reflexões sobre o navio Oceanic, considerado por ele mais confiável do que o Titanic, apesar de sua sofisticação.

Gracie sobreviveu ao naufrágio subindo em um bote dobrável virado no Atlântico Norte, junto a outros homens. No relato, menciona que muitos morreram durante a noite devido ao frio extremo. A experiência abalou gravemente sua saúde. Ele faleceu meses depois, em dezembro de 1912, vítima de complicações causadas pela hipotermia e agravadas pelo diabetes.

Segundo a casa de leilões Henry Aldridge and Son, especializada em itens relacionados ao Titanic, a peça é considerada "digna de museu" por sua raridade e importância histórica. Cartas de sobreviventes do perfil de Gracie são extremamente raras, e o conteúdo pessoal e vívido torna esse item ainda mais excepcional.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata