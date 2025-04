Raro diamante azul é exibido em Abu Dhabi antes do leilão

Um grande diamante azul de 10,03 quilates, com valor estimado em 20 milhões de dólares (115 milhões de reais na cotação atual), foi apresentado nesta terça-feira (8) em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, antes de ser leiloado em meados de maio em Genebra, na Suíça.

O 'Azul Mediterrâneo' também será exibido para colecionadores e entusiastas em Taipei, Hong Kong e Nova York antes da venda, de acordo com a Sotheby's.

"Os diamantes azuis estão no topo da pirâmide de raridade", disse Quig Bruning, chefe do departamento de joias da Sotheby's na América do Norte, Europa e Oriente Médio, na capital do emirado rico em petróleo.

O 'Azul Mediterrâneo' não será vendido sozinho. Ele é a peça principal de uma coleção que será leiloada por um valor estimado pelos organizadores em cerca de 100 milhões de dólares (577 milhões de reais na cotação atual), e que inclui "os maiores e mais puros diamantes do mundo, o segundo maior diamante vermelho conhecido e vários diamantes de mais de 100 quilates", de acordo com um comunicado da casa de leilões.

Em Abu Dhabi, as pedras lapidadas dividiram espaço com joias suntuosas, incluindo um colar incrustado de diamantes brancos e um pingente de diamante marrom em forma de pera de 100,26 quilates.

Os países do Golfo estão "no centro das principais tendências do mercado de luxo", ressalta Bruning.

