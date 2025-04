Um vaso de flores quebrado e esquecido em um jardim residencial em Londres, na Inglaterra, revelou-se uma raridade da arte moderna: uma peça assinada pelo renomado ceramista Hans Coper, vendida recentemente por US$ 66 mil (cerca de R$ 386 mil) em um leilão da Chiswick Auctions, no Reino Unido. A peça, considerada perdida há décadas, passou de um objeto aparentemente sem valor para um verdadeiro tesouro, alvo de intensa disputa entre colecionadores internacionais.

De acordo com o jornal indiano, The Times of India, o vaso de 1,2 metro de altura foi criado por Coper em 1964, época em que o artista lecionava na Escola de Artes de Camberwell, em Londres. Encomendado por uma cliente anônima, o objeto foi cuidadosamente preservado por ela durante anos, mesmo após sofrer danos. Em vez de descartá-lo, a proprietária mandou consertá-lo e o usou como vaso decorativo no jardim de sua casa. Após seu falecimento, os netos herdaram o item e, percebendo seu potencial valor, procuraram a casa de leilões para uma avaliação.

Jo Lloyd, especialista em cerâmica da Chiswick Auctions, foi responsável por autenticar a peça. Apesar dos danos e da restauração precária, o vaso carregava o selo original de Hans Coper em sua base - confirmação definitiva de sua autoria. Segundo Lloyd, essa é uma das obras mais altas produzidas pelo artista, cuja maioria das obras tem entre 10 cm e 40 cm.

Inicialmente avaliado entre R$ 40 mil e R$ 74 mil (aproximadamente), o objeto ultrapassou todas as expectativas ao alcançar o valor final de R$ 386 mil durante um leilão competitivo, onde um licitante americano acabou levando a melhor.



Ceramista Hans Coper sendo fotografado por sua esposa Imagem: Jane Coper

Maxine Winning, chefe de design da casa de leilões, celebrou o resultado: "O fato de uma cerâmica danificada alcançar esse custo prova o quanto Hans Coper é valorizado no mercado artístico. Todos estão radiantes, especialmente o vendedor, que jamais imaginava que o vaso chegaria a esse valor".

Coper, que fugiu da Alemanha para o Reino Unido em 1939 devido à Segunda Guerra Mundial, é hoje um dos nomes mais respeitados da cerâmica do século XX. Suas obras são consideradas altamente colecionáveis, mesmo quando danificadas. Especialistas estimam que a restauração completa do material custará cerca de R$ 60 mil - um investimento pequeno, considerando sua importância histórica e valor de mercado.