Violino de R$ 58 mil é roubado em trem: ‘insubstituível’

Um estudante do Instituto de Arte de Chicago, EUA, teve seu violino artesanal roubado na noite da última sexta-feira (11/4), em um trem da Linha Azul da CTA (Autoridade de Trânsito de Chicago), na região do Loop, por volta das 21h. O instrumento, avaliado em cerca de US$ 10.000 (R$ 58 mil), tem valor inestimável para a vítima do furto, Cyrus Spurlock, pois foi feito à mão por um membro de sua família.

Segundo Spurlock, dois homens esperavam do lado de fora do vagão quando um deles correu para dentro do trem e arrancou o instrumento de seus braços. "Estava no meu colo. Nós brigamos por um segundo, mas ele era bem mais forte", contou.



De acordo com o o site norte-americano, ABC7Chicago, o violino roubado possui características únicas: acabamento em madeira na parte traseira, feito sob medida e sem número de série, guardado em uma caixa preta. "É insubstituível. Foi feito por meu irmão, que levou dois anos para construir o instrumento. Eu o uso desde a quarta ou quinta série. É uma parte importante da minha vida", relatou o estudante, emocionado.

A Polícia de Chicago divulgou a descrição do suspeito: um homem entre 30 e 40 anos, com altura entre 1,72 m e 1,80 m, vestindo jaqueta preta com mangas listradas de branco, calças pretas e tênis brancos. Até o momento, ninguém foi preso.

Spurlock também anunciou que haverá uma recompensa para quem fornecer informações que levem à recuperação do violino. "Não sou o melhor violinista, mas aquele instrumento é um presente. Espero continuar tocando pelo resto da minha vida", concluiu.