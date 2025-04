Homem é preso andando pelado na Disney

Um canadense de 38 anos foi preso na noite do último sábado (12/4) por circular nu pela Disneylândia da Califórnia, localizada na cidade de Anaheim, nos Estados Unidos. O episódio inusitado ocorreu na área conhecida como Praça de Nova Orleans, onde o homem chegou a subir no telhado do restaurante Tiana's Palace, inspirado no filme "A princesa e o sapo". Segundo a polícia local, ele foi acusado por invasão de propriedade, nudez pública e estar sob efeito de narcóticos.

Imagens que rapidamente se espalharam pelas redes sociais mostram o homem nu caminhando pela estrutura do restaurante e interagindo com o ambiente de forma desorientada. Em um dos vídeos, é possível vê-lo com os braços erguidos, antes de escalar o corrimão de uma varanda e atravessar a marquise do prédio. Funcionários do parque tentaram conter a situação, redirecionando os visitantes para outras áreas e se desculpando pelo ocorrido.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Polícia de Anaheim, Matt Sutter, o homem forneceu um endereço em Calgary, no Canadá. Ele foi detido por seguranças da Disneylândia até a chegada da polícia, por volta das 22h. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo o portal norte-americano The Los Angeles Times, os visitantes que estavam no parque no momento relataram choque e indignação. "Tão nojento. Deveria ser um lugar divertido para crianças", comentou uma frequentadora nas redes sociais. Outro visitante relatou ter visto o canadense escalando uma árvore antes de se despir e caminhar até o telhado do restaurante.

O caso reacende a lembrança de um caso semelhante que aconteceu há 18 meses, quando outro homem foi preso após tirar a roupa e circular nu pela atração "It’s a small world". Na ocasião, ele também estava sob efeito de substâncias e foi preso por exposição indecente.

Até o momento, a Disneylândia não se pronunciou oficialmente sobre o incidente e encaminhou todas as perguntas à polícia local.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata