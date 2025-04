Mulher que tem ‘carro com cílios’ recebe bilhete mal-humorado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A neozelandesa Georgia Prince recebeu um bilhete mal educado pedindo para que ela não deixasse seu carro na frente da casa onde mora, no centro da cidade de Wellington, capital na Nova Zelândia. Ela tem um fusca com cílios postiços grandes de plásticos colados nos faróis do automóvel. Georgia, que é dona de salão de beleza, encontrou um bilhete no para-brisa do carro.

"Caro dono de um Fusca. Não gosto de ver seu carro ridículo com seus cílios ridículos e curativos adesivos rosa. Parece uma versão carro da Nicki Minaj", diz o bilhete.

"Por favor, evite estacionar aqui. Há um estacionamento nas proximidades ou outras opções. Atenciosamente, moradores de Te Aro”, finaliza a nota, em referência a um bairro na região central da cidade.

Vizinho pediu para que mulher não estacionasse em frente da própria casa Reprodução

Em entrevista a um jornal local, Georgia explicou que sempre deixa o carro em frente à sua casa, na mesma rua do salão de beleza. Como nunca recebeu nenhuma reclamação, imaginou que era um elogio. “Eu pensei: 'Ah, alguém deve ter visto [o carro], ou 'Meu Deus, você é tão linda que vou te levar para jantar'. Foi o que pensei quando o vi, e quando o abri, nunca imaginei isso”, contou ao site Stuff.

“Nunca aconteceu isso. É o oposto. Quando estou indo para o meu carro, sempre vejo pessoas sorrindo, rindo ou tirando fotos. Isso traz alegria às pessoas. É tudo o que eu já vi”, narrou. A cabeleireira não sabe quem colocou o bilhete mal-humorado, mas acredita que é alguém agindo sozinho e não um grupo de vizinhos.

“Eu realmente sinto muita pena e tristeza por quem escreveu isso. Que vida triste você vive. Eu acho que eles [os cílios] são muito divertidos. Não sei por que todos os carros não têm. Principalmente os Fuscas, acho que todos deveriam vir com cílios”, defendeu.

Prince não se deixou abalar pelo bilhete e contou que continua estacionando no mesmo local. Ela agora pretende usar o recado como uma provocação para os críticos. “Vou plastificar esse bilhete e colá-lo na parte interna do vidro traseiro. É tão bobo. Tipo, meu Deus, onde está a diversão, a personalidade e a centelha na sua vida?”, questionou.