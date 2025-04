‘Quadriplex’ no 80° andar é colocado à venda por R$ 640 milhões

A luxuosa cobertura no topo da Torre Steinway, em Nova York, nos Estados Unidos, conhecida por ser o arranha-céu mais estreito do mundo, foi colocada à venda na última quinta-feira (3/4). Com o custo de £ 85 milhões (quase R$ 640 milhões), o apartamento oferece uma vista ampla da cidade e um design sofisticado, sendo um verdadeiro símbolo no coração de Manhattan.

Design sofisticado

Localizado no último e 80° andar da imponente Torre Steinway, o "quadriplex" de cinco quartos e seis banheiros ocupa quatro andares e é projetado para maximizar as vistas impactantes. O espaço conta com dois terraços e janelas do chão ao teto. Na suíte principal, há um bar e uma sala de cinema, e no andar térreo, uma suíte de entretenimento luxuosa.

O interior da residência é arquitetado com materiais de alta qualidade como mármore, calcário e aço enegrecido, além de veludo por todo o ambiente. Já as paredes são adornadas com obras de arte originais de artistas renomados, como Pablo Picasso e Henri Matisse, oferecendo um toque de cultura e exclusividade.

O Imagem: Reprodução

Além disso, o local conta com uma piscina de 25 metros, onde é possível nadar literalmente entre as nuvens. O projeto do prédio, que foi concluído em 2022, mistura a elegância da era dourada de Nova York com um design contemporâneo, tornando-se um marco da arquitetura moderna.



A Torre Steinway: a mais estreita do mundo

Com 432 metros de altura e apenas 17 metros de largura, o arranha-céu conta com uma proporção altura-largura impressionante de 24:1. Seu design inovador e a maneira como suas cores e texturas mudam com a luz são características que fazem dela um edifício único, situado na exclusiva Billionaire's Row.

A torre foi erguida sobre o histórico Steinway Hall, um antigo centro cultural de Manhattan, e está localizada ao lado de outros grandes ícones da cidade, como a Torre do Central Park. A estrutura abriga uma cobertura avaliada em £ 250 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) e detém o título de "cobertura mais alta do mundo", com impressionantes 436 metros de altura.

Enquanto a Torre Steinway é a mais estreita do planeta, Dubai já planeja construir o segundo edifício mais estreito do mundo: o Muraba Veil. Com 387 metros de altura e apenas 22 metros de largura, o projeto será uma nova adição ao cenário arquitetônico global.

