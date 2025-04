Edifício residencial de 125 metros inova com Steel Frame

A Barbieri do Brasil, empresa dedicada à fabricação de perfis de aço galvanizado para Drywall e Light Steel Framing, em parceria com a Construtora CNA e a R. Bassani Sistemas Construtivos, realiza na cidade de Itapema (SC) a construção de um edifício de 125 metros que combina sistemas de edificação com estruturas de concreto, com perfis de aço galvanizado (Light Steel Frame), que compõem a fachada do edifício.

O Residencial Palácio Triunfo, construído a 50 metros do mar, possui torre única de 37 pavimentos e 29 unidades, resultando em um apartamento por andar, com cerca de 270 m² cada um, com suítes, varandas, espaço de lazer e garagem.

O Light Steel Framing é uma técnica de construção a seco que tem transformado as obras no setor da construção civil em estruturas mais sustentáveis e de qualidade superior, beneficiando toda a cadeia que compõe a obra, desde o projeto até o consumidor final.

De acordo com Bruno Bassani, diretor da R. Bassani, vários motivos levaram à escolha do Light Steel Framing na obra do Palácio Triunfo. “Buscamos por sistemas com mais tecnologia e rapidez devido ao cronograma do projeto, pois com a alvenaria, a imprevisibilidade é muito grande. O Light Steel Frame viabiliza uma construção limpa e organizada e utiliza menos recursos de mão de obra, que é escassa atualmente. A alvenaria gera muitos desperdícios, o que não acontece com o Light Steel Framing, visto que temos total rastreabilidade dos materiais. Além disso, os perfis são produzidos sob medida para cada projeto, com cortes e dimensões exatas, seguindo rigorosamente o planejamento estrutural. Isso reduz perdas e proporciona uma economia significativa”, destaca Bassani.

Além das vantagens em cronograma e custo, o sistema oferece um desempenho superior em conforto para os usuários do empreendimento. As fachadas garantem resistência ao fogo de até 120 minutos, atendendo às exigências do Corpo de Bombeiros. O isolamento acústico está acima dos níveis estabelecidos pela NBR 15.575, a norma de desempenho da construção civil, proporcionando ambientes mais silenciosos e confortáveis. Já o isolamento térmico é garantido pela inserção de lã de PET dentro das paredes, além das próprias placas cimentícias e drywall, que possuem características naturalmente isolantes. Isso significa que, além de mais rápido e econômico, o sistema Light Steel Framing traz benefícios diretos para os moradores, oferecendo maior conforto térmico e acústico em comparação à alvenaria convencional.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Light Steel Framing possibilita uma redução de até 30% no tempo de obra quando comparado a métodos tradicionais. Em relação ao desperdício de materiais, uma obra de alvenaria convencional pode gerar até 20% de perdas, enquanto com o Light Steel Framing esse número cai para cerca de 5% ou menos, segundo o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS).

“Em comparação com a alvenaria, o Light Steel Framing acelera a etapa de acabamento, garantindo menos tempo de projeto, menos pessoas trabalhando e, consequentemente, menor uso de materiais e maior rapidez na entrega”, complementa Bassani.

Combinando os sistemas construtivos

O processo de construção do Palácio Triunfo utilizou Light Steel Framing e Drywall para todas as paredes de vedação da fachada e divisórias internas. Considerando o porte do empreendimento e a alta incidência de ventos na região litorânea, o uso da alvenaria nesta fase da obra demandaria múltiplas etapas adicionais até a sua finalização. Com a tecnologia do Light Steel Framing, não há necessidade de outros sistemas, o que reduz custos, otimiza o cronograma e mantém a qualidade da construção, resultando em uma estrutura leve, de alta resistência, durabilidade e desempenho.

Por se tratar de um prédio alto em uma área marítima, foi fundamental garantir a resistência dos perfis estruturais à corrosão. Para isso, o projeto adotou perfis de aço galvanizado com 350g de zinco por metro quadrado de chapa (Z350), um padrão superior ao convencional (Z275), garantindo maior resistência à maresia e intempéries. Além disso, a estrutura foi projetada para suportar ventos de até 250 km/h.

Fases do projeto e controle de qualidade

O desenvolvimento do projeto foi dividido nas seguintes etapas:

Pré-dimensionamento da estrutura – Levando em consideração as questões de prumo do edifício, o que determinou a largura e as especificações dos perfis estruturais. Projeto executivo – Elaboração do cálculo estrutural, considerando todas as cargas admissíveis, incluindo vento e esforços estruturais, para validar o pré-dimensionamento. Detalhamento técnico – Definição de todos os aspectos construtivos, como detalhamento de janelas, aberturas, juntas de dilatação, impermeabilizações e demais requisitos técnicos da obra. Montagem das estruturas – Instalação dos perfis estruturais, seguida do chapeamento da fachada e aplicação do acabamento e impermeabilização. Testes de qualidade – Incluíram testes de estanqueidade nas janelas para garantir a vedação adequada, além dos testes de aderência das pastilhas, realizados em fase de prototipagem para validar o desempenho antes da execução definitiva da obra.

Toda atenção aos detalhes é essencial

O empreendimento ainda está em andamento, mas com o alto nível de industrialização dos materiais através do Light Steel Framing, o projeto segue dentro do cronograma, garantindo qualidade e precisão na execução.

“Projetos de grande porte como este exigem atenção redobrada às normas técnicas e à qualidade dos perfis estruturais em cada etapa da construção”, reforça Bassani.

Para Bruno Silva, Técnico em Steel Frame da Barbieri do Brasil, é imprescindível manter a atenção e a especificação em cada processo, do início ao fim. “Sabemos da importância de garantir o sucesso do projeto a longo prazo, com o controle de qualidade permanente na obra para verificar o cumprimento do plano, especificações necessárias e inspeções periódicas visto que materiais como aço e galvanização precisam ser capazes de garantir a durabilidade precisa, considerando as condições climáticas e cargas do projeto, além de sempre verificar as ligações para garantir a integridade estrutural”, diz.

Website: https://www.linkedin.com/company/barbieribr/?originalSubdomain=br