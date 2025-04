Começa em Paris o julgamento do roubo de Kim Kardashian

O julgamento pelo roubo de Kim Kardashian em seu quarto de hotel em 2016 durante a Semana de Moda de Paris, onde criminosos idosos em bicicletas roubaram 10 milhões de dólares (cerca de R$ 32,5 milhões, na cotação da época) em joias, começa nesta segunda-feira (28) na capital francesa.

Cercado por enorme repercussão na mídia, o julgamento está marcado para começar às 14h30 (9h30 no horário de Brasília) e continuará até 23 de maio no Palácio da Justiça em Paris.

Kim Kardashian, de 44 anos, anunciou que prestará depoimento pessoalmente em 13 de maio.

Por volta das 3h da manhã do dia 3 de outubro de 2016, dois homens encapuzados invadiram o quarto de hotel onde a famosa influenciadora americana estava hospedada, sob a mira de uma arma, enquanto ela estava em Paris para a Semana de Moda.

Os agressores apontaram uma arma para ela e um deles, de acordo com o relato de Kardashian à polícia, falou com ela em inglês com "um forte sotaque francês" e exigiu seu anel.

Depois, eles a amarraram, amordaçaram e trancaram no banheiro.

O anel era de noivado que seu então marido, o rapper Kanye West, havia lhe dado, uma joia avaliada em quatro milhões de dólares (R$ 13 milhões, na cotação da época), e que Kardashian, então com 35 anos, exibia nas redes sociais.

Ela sempre se hospedava no mesmo hotel, um lugar muito exclusivo, mas discreto e com pouca segurança.

Kardashian frequentemente fazia transmissões ao vivo nas redes sociais sobre seu paradeiro, então a tentação era grande demais para os "ladrões avós", como a imprensa os apelidou devido à idade, que na época era em torno de 60 anos.

"Não foi um grande assalto à mão armada", mas sim um "trabalho fácil", disse o principal suspeito, Aomar Ait Khedache, identificado por DNA. O assaltante admitiu ter amarrado Kardashian, mas nega ser o líder do roubo, como alegam os investigadores.

O ataque foi rápido — cerca de 10 minutos — mas deixou a estrela traumatizada.

No total, os ladrões roubaram 10 milhões de dólares em joias. Este caso é considerado o maior roubo de uma pessoa na França nos últimos 20 anos.

De todo o assalto, apenas um colar foi encontrado na rua, que os ladrões deixaram cair durante a fuga. Acredita-se que o ouro tenha sido derretido, e os investigadores, que apreenderam centenas de milhares de euros na casa dos ladrões, acreditam que grande parte das joias foi vendida na Bélgica.

Esses "bandidos à moda antiga", como os investigadores os chamaram, foram presos três meses após o roubo.

mdh/cal/gvy/bc/an/dbh/pb/acc/zm/aa/fp