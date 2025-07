MG: leilão oferece motos e carros com lances a partir de R$ 5

Nos dias 14 e 15 de agosto, a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito de Minas Gerais (CET-MG) vai promover o Leilão nº 1044/2025, totalmente on-line, com veículos recolhidos em pátio credenciado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Cerca de 100 lotes entre veículos conservados e sucatas, com lances iniciais que chamam a atenção: algumas motos têm valor mínimo de apenas R$ 5. Entre os destaques estão os lotes 41, com uma Honda/CG 160 Fan ESDI (2017) e o 46, com uma Yamaha/YBR150 Factor ED (2022), ambas classificadas como sucatas.

Os veículos podem ser visualizados e arrematados exclusivamente pela plataforma oficial do leilão. Os lances começam a partir das 8h do dia 14 e se encerram às 17h55 do dia 15 de agosto. O sistema eletrônico usado possui cronômetro regressivo, que é reiniciado a cada novo lance feito nos segundos finais, garantindo maior disputa entre interessados.

Aqueles que desejarem inspecionar visualmente os lotes podem comparecer ao pátio Real, localizado na Rua Edwards Manoel da Silva, 250, Bairro Industrial, em Uberlândia, entre os dias 6 e 7 de agosto, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Durante a visita não é permitido tocar nos veículos, abrir compartimentos ou portar bolsas e mochilas.

Além das motocicletas com preços simbólicos, o leilão oferece opções de maior valor e potencial de reaproveitamento. O lote 29, por exemplo, traz uma GM/Blazer Advantage, de 2011, em condições recuperáveis, com lance inicial de R$ 4.000. Já o lote 100, um caminhão Volvo/NL12 360 6x4 (1995) classificado como sucata, parte de R$ 5.000.

Segundo a CET-MG, os veículos classificados como conservados podem voltar a circular após reparos e regularização junto ao Detran-MG, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Já os itens considerados sucata só podem ser adquiridos por empresas de desmonte credenciadas.

Todas as regras do leilão estão disponíveis no edital publicado no site oficial, onde também é possível acessar as fotos dos veículos e informações detalhadas de cada lote.

A Comissão de Leilão, responsável pela condução do processo, foi instituída pela Portaria nº 537/2021 e segue as determinações da Resolução nº 623/2016 do Contran e da Lei Federal nº 14.133/2021, que regula licitações e contratos públicos.

Serviço:

Leilão online: 14 a 15 de agosto (início às 8h, término às 17h55)

Acesso: leilao.detran.mg.gov.br

Visitação presencial: 6 e 7 de agosto, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Endereço: Rua Edwards Manoel da Silva, nº 250 – Bairro Industrial, Uberlândia

Edital e detalhes: www.transito.mg.gov.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice