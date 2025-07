Maior meteorito marciano já encontrado na Terra vai a leilão por até US$ 4 milhões

Uma rocha marciana de 24,5kg cruzou o vazio do espaço para repousar no deserto do Saara — e agora está prestes a ter um dono. Trata-se do maior fragmento de Marte já encontrado na Terra, um meteorito que será leiloado neste mês pela Sotheby’s, com estimativa de arrecadação entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões — equivalente a R$ 10,8 milhões e R$ 21,6 milhões.

Batizado de NWA 16788, o exemplar foi localizado em novembro de 2023 na isolada região de Agadez, no Níger. A peça impressiona pela coloração avermelhada e por uma crosta de fusão vítrea, evidência de que foi lançada da superfície marciana após um impacto de asteroide tão intenso que fundiu parte dos minerais em vidro.

Segundo a Sotheby’s, há cerca de 77 mil meteoritos oficialmente reconhecidos na Terra, mas apenas 400 são de origem marciana. A raridade e o tamanho tornam o NWA 16788 uma verdadeira joia cósmica, cuja venda, marcada para 16 de julho, pode garantir a ele o título de meteorito mais valioso já leiloado.

Marte (foto: Sotheby’s)

Conforme a Sotheby’s, apenas cerca de 15 meteoritos são descobertos por ano na América do Norte. 6,59% é a proporção que o NWA 16788 representa em relação a todo o material marciano já encontrado na Terra. Os 400 meteoritos conhecidos somam cerca de 374 quilos — o que faz dessa peça quase 7% do total.

