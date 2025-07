P. Diddy é absolvido de tráfico sexual, mas condenado por outro crime

O ator Bruce Willis teve o nome citado em uma sessão do julgamento do rapper P.Diddy, acusado de assédio, abuso e tráfico de pessoas. Reprodução/Instagram

'A decisão é exclusivamente minha', respondeu Diddy ao questionamento do juiz sobre o silêncio nas sessões Nikeush/Wikimedia Commons

“Por mais que você ache que é o Bruce Willis, você não é. Ele é casado e, antes de ser casado, a família inteira saia em viagens, ou só ele com a mulher”, diz a mensagem exposta pelos advogados. Elas foram enviadas por Cassie a Diddy em 2013. Reprodução Instagram @dobledebruce

No dia 19/03, Bruce Willis completou 70 anos e sua filha Rumer Willis aproveitou para atualizar o estado de saúde do protagonista de "Duro de Matar". O ator teve diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, a demência frontotemporal, em 2023 Reprodução/Instagram

“Ele está ótimo [...] Na verdade, é seu aniversário de 70 anos, então, por favor, desejem um grande feliz aniversário ao meu pai”, disse Rumer, que nasceu do relacionamento do ator com a atriz Demi Moore. Reprodução/Instagram

Demi Moore, assim como as outras duas filhas do astro, também publicou fotos com o ex-marido e escreveu: "Feliz aniversário, BW! Nós te amamos! Reprodução/Instagram @demimoore

Os familiares de Bruce Willis têm aproveitado cada segundo ao lado do astro de filmes de ação, em meio às dificuldades do seu diagnóstico de demência frontotemporal (DFT). Reprodução/Instagram

A imprensa que acompanha celebridades divulgou que a progressão da doença neurológica degenerativa começa a fazer com que Bruce Willis não reconheça algumas pessoas, incluindo Demi Moore. “Elas não sabem quanto tempo ele tem, então tratam cada dia como se fosse o último.” - Reprodução Instagram

Bruce Willis e Demi Moore foram casados entre 1987 e 2000. Na união, nasceram as filhas Rumer, Scout e Tallulah, todas com mais de 30 anos. Além disso, com a atual esposa, Emma Heming, com quem está casado desde 2009, o ator teve mais duas meninas: Evelyn e Mabel. Reprodução/ @emmahemingwillis

Demi Moore mantém a amizade com ele e se relaciona bem com a atual esposa do ator. Ela continua frequentando a casa do ex-marido. Reprodução/Instagram

Em entrevista à revista “People” em outubro de 2024, Demi Moore falou sobre o estado de saúde do ex-marido. “A doença é o que a doença é. E eu acho que você precisa estar em uma aceitação realmente profunda do que isso significa”, declarou. Reprodução/Instagram

Emma já desabafou nas redes sociais sobre a dificuldade em cuidar do ator. Chamada de "corajosa" pelos fãs do astro, ela disse que a alegria nas fotos muitas vezes não reflete o cansaço e o esforço diário para enfrentar a situação. Reprodução / Instagram @emmahemingwillis

"Não estou bem, mas preciso dar o meu melhor por mim mesma e pela minha família, porque, mais uma vez, se não nos cuidarmos, não podemos cuidar de quem amamos”, disse. Reprodução/Instagram

Recentemente, Emma também celebrou nas redes sociais a estreia de "Moonlighting " (A Gata e o Rato") no streaming. O seriado de TV fez sucesso e foi um marco no começo da carreira do ator . Reprodução Instagram

Bruce ficou mundialmente famoso justamente por “A Gata e o Rato”, em que interpretava um detetive ao lado da atriz Cybill Sheperd, em uma mistura de comédia e policial entre 1985 e 1989. Divulgação

Nascido na Alemanha, em 1955, Bruce Willis se tornou um consagrado ator e produtor ao longo de mais de 40 anos de carreira. Gage Skidmore/Wikimedia Commons

Ele ficou mundialmente famoso com a franquia "Duro de Matar" (1988, 1990 e 1995), interpretando o icônico detetive John McClane. Divulgação/20th Century Studios

Já nos anos 2000, o ator brilhou em outros filmes de gênero policial, como em "Sin City" (2005), como o detetive John Hartigan, e em "RED: Aposentados e Perigosos" (2010 e 2013), interpretando o aposentado agente da CIA Francis "Frank" Moses. Divulgação

Em 2007, Bruce Willis e John McClane voltaram às atividades para a quarta parte da franquia, chamada "Duro de Matar 4.0". Divulgação

Bruce Willis também se aventurou em produções de ficção científica, como, por exemplo, fazendo o papel de Harry S. Stamper no filme "Armageddon" (1998). Ele ainda é bastante lembrado pela participação em "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), de Quentin Tarantino. Divulgação/Buena Vista Pictures

Um de seus papéis de maior repercussão foi no suspense "O Sexto Sentido", em que um menino vê pessoas que já morreram. Dirigido por M.Night Shyamalan, foi um grande sucesso e até hoje é visto e celebrado. Divulgação

Nos últimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papéis em produções pouco significativas, justamente devido à dificuldade para memorizar falas por conta do progresso da doença. Divulgação