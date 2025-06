Kanye West aparece em tribunal e apoia Diddy, acusado de crimes sexuais

FOLHAPRESS - Kanye West apareceu de surpresa nesta sexta-feira (13/6) no tribunal em Nova York, nos Estados Unidos, onde acontece o julgamento de Sean "Diddy" Combs. O cantor possui amizade de longa data com o empresário acusado por crimes sexuais, formação de quadrilha e conspiração para extorsão.

O rapper chegou ao tribunal acompanhando de Christian Combs, filho de Diddy, causando alvoroço entre a imprensa e curiosos presentes. Ao ser questionado por jornalistas se sua presença significava apoio ao acusado, Kanye disse que "sim" e negou responder as demais perguntas.

Vídeos mostram que o rapper entrou no edifício, passou rapidamente por uma sala de apoio, mas não foi dirigir à sala principal onde o julgamento está em curso. Ele permaneceu no local por cerca de uma hora, segundo o Page Six.

Kanye já havia demonstrado apoio a Combs quando escreveu "Puff livre" nas redes sociais em fevereiro deste ano.

Diddy pode receber a condenação de prisão perpétua. Jonathan Perez, ex-assistente que trabalhou para o artista entre 2021 e 2024, foi ouvida nesta sexta-feira no julgamento.