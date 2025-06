‘Chaves’ e ‘Chapolin’ vão estrear no Prime Vídeo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os fãs de “Chaves” e “Chapolin” já podem comemorar: as séries clássicas criadas por Roberto Gómez Bolaños vão entrar no catálogo do Prime Video no segundo semestre de 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13/6) e faz parte de um novo acordo firmado entre a plataforma da Amazon e a TelevisaUnivision. Ao todo, mais de 500 episódios das produções serão disponibilizados para assinantes da América Latina — com exceção do México.

Ainda sem data oficial de estreia divulgada, a novidade reforça o catálogo do Prime Video com dois dos maiores fenômenos da cultura pop latino-americana. No Brasil, assinantes do Amazon Prime poderão conferir as aventuras do menino órfão que vive em um barril e do atrapalhado super-herói de vermelho, tudo incluso na assinatura.

Enquanto a estreia não chega ao streaming, alguns episódios já estão disponíveis gratuitamente no SBT+. A plataforma liberou vinte episódios, tanto de “Chaves” quanto de “Chapolin”, para matar a saudade do público — um aperitivo para os maratonistas de plantão.

Lançadas originalmente nos anos 1970, as séries atravessaram gerações com seu humor simples e personagens icônicos. “Chaves” mostra o cotidiano de uma vila comandada por crianças e adultos cheios de personalidade, como Chiquinha, Kiko, Seu Madruga, Dona Florinda e Professor Girafales. Já “Chapolin” satiriza os super-heróis tradicionais com um protagonista que, apesar de medroso e desajeitado, sempre acaba salvando o dia com frases clássicas como “Não contavam com minha astúcia!”.

Além de Bolaños, os elencos contavam com nomes como Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Florinda Meza, Edgar Vivar, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre e Angelines Fernández, que se tornaram figuras queridas na TV brasileira.

O retorno oficial de Chaves e Chapolin ao streaming marca um momento histórico para os fãs, que aguardavam há anos a liberação dos episódios, fora do ar desde 2020 por questões de direitos autorais.