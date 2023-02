Mineiro se veste de Chaves no México em hotel onde foi gravado episódio

Juiz-forano ficou hospedado no Empório Acapulco Hotel, mesmo local onde um dos episódios de Chaves foi gravado (foto: Gilberto Mateus/Arquivo pessoal) Estado de Minas que seu relacionamento com o famoso sitcom começou quando os primeiros episódios foram exibidos no Brasil em 1984. Com cinco décadas de existência, o seriado Chaves marcou gerações e segue contando com fãs aficionados até hoje – um deles é Gilberto Mateus, de 55 anos, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, que se vestiu de Chaves em um hotel no México, onde ficou hospedado. Para além de uma experiência interativa recente e com uma paixão que julga “difícil de explicar”, o comerciante mineiro relatou em entrevista aoque seu relacionamento com o famoso sitcom começou quando os primeiros episódios foram exibidos no Brasil em 1984.

De lá para cá, o amor por todos os personagens só cresceu e, nos últimos anos, ele afirma já ter gasto cerca de R$ 80 mil para viver experiências relacionadas com os personagens. Desse montante, R$ 15 mil foram empenhados para a viagem dos sonhos: três dias no Empório Acapulco Hotel. Trata-se do mesmo local onde um dos episódios foi gravado, quando os habitantes da Vila do Chaves viajam para Acapulco, um balneário na costa pacífica do México.

“Escolhi ir para lá por ser o lugar onde meu episódio favorito foi filmado. Andei caracterizado de Chaves lá e gravei, de forma amadora, algumas cenas do episódio de Acapulco para guardar de recordação. No primeiro dia, acabei conhecendo um brasileiro que mora em Varginha. Ele se chama Gregory da Silva e se dispôs a me ajudar auxiliando nas filmagens”, conta Gilberto, destacando que ficou hospedado entre os dias 23 e 25 de janeiro no quarto 1027, o mesmo onde os atores Roberto Gómez Bolaños e Édgar Vivar, intérpretes de Chaves e Senhor Barriga, gravaram uma das cenas na sacada.

Conforme Gilberto, a viagem estava programada para abril de 2020, mas teve que ser adiada devido à pandemia de COVID-19. Nesse sentido, o custo da viagem é tratado pelo juiz-forano como um investimento e não gasto. Para ele, estar naquele local é uma forma de se conectar com o universo mágico da simplicidade dos personagens. Independentemente de julgamentos, Gilberto afirma que foi “amor à primeira” vista ao assistir o primeiro episódio.

Tatuagens com os rostos dos personagens

Como forma de sempre estar perto dos personagens de algum modo, Gilberto decidiu tatuar os rostos de todos os integrantes do elenco em seu corpo. Segundo conta, só falta deixar gravado em sua pele o Senhor Barriga, Ñoño e Professor Girafales.

Como forma de sempre estar perto dos personagens de alguma forma, Gilberto decidiu tatuar os rostos deles em seu corpo (foto: Gilberto Mateus/Arquivo pessoal) Fazendo questão de ter o mundo de Chespirito ao seu redor, Gilberto agora se prepara para ter a sua própria Vila do Chaves em casa. “Já comprei o barril, o triciclo, entre outros itens. Construir e ter uma réplica da vila em tamanho real aqui em casa é minha próxima meta”, conta.

“O seriado passa muitas mensagens a respeito de amizade e sobre valorizar as pequenas coisas. O Chaves representa o menino pobre que passa fome e com frequência é humilhado pelo Quico, mas não perde a esperança. Ele não deixa de sonhar. Acho que o segredo do sucesso vem da identificação do público, em alguma medida, com suas próprias realidades.”

Visita aos túmulos de atores do sitcom

Durante sua passagem pela Cidade do México, Gilberto também aproveitou para fazer visitas aos túmulos de Ramón Valdés e Angelines Fernández, intérpretes de Seu Madruga e Dona Clotilde, que estão enterrados no cemitério Gayosso Mausoleos del Ángel. “Foi muito emocionante. Vi muitas homenagens lá de pessoas do Brasil, Colômbia e Venezuela. Os túmulos deles estão a cerca de 10 metros de distância um do outro”, lembra.

Gilberto também tentou visitar Roberto Gómez Bolaños no cemitério Panteón Francés de la Piedad, mas, segundo ele, a entrada no local só é permitida mediante autorização da família – fato que ele pretende contestar quando a viúva de Bolaños, Florinda Meza, vir ao Brasil em abril deste ano.

A atriz é presença confirmada no Festival da Boa Vizinhança com Dona Florinda, um evento que acontecerá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com exibições dos melhores momentos da série, concursos de fantasias e musicais, além de encontro com dubladores oficiais. “Vou participar do evento e aproveitar para perguntar sobre o cemitério. Ela alega que a restrição foi emposta pelos filhos. Afinal, qual o problema dos fãs visitarem o túmulo”, questiona.

Primeiro encontro com Quico

Em maio de 2013, Gilberto conheceu pessoalmente Carlos Villagrán, o ator que interpreta Quico, durante visita do artista à sede de General Severiano do Botafogo, no Rio de Janeiro. O comediante realizou um show na cidade marcando sua despedida do personagem. À época, Villagrán chegou a dizer que aprendeu a gostar de futebol ainda na infância vendo o time jogar. Ao Estado de Minas, o juiz-forano relembrou esse momento. “Foi uma experiência única e que guardo com carinho até hoje. Na ocasião, eu entreguei um bonequinho do Quico para ele de presente. Lembro que me emocionei muito”, finaliza.