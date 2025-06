Ex acusa estrela de 'Zack & Cody' de fingir câncer e aborto

O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota se emocionou ao receber uma homenagem de Luciano Huck no Domingão com Huck, exibido no último domingo (8/6). Montagem/Reprodução/TV Globo

Durante o tributo, Huck leu uma carta escrita pelo próprio Frota, na qual ele relembrou momentos difíceis e marcantes de sua vida. Reprodução/TV Globo

Na carta, Frota menciona que precisou atuar em filmes adultos em 2006 para "não morrer de fome". Reprodução/TV Globo

"De chefe da torcida do Flamengo a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal… minha vida tem sido muito intensa", diz um trecho da carta. Reprodução/TV Globo

"Sofri muito, mas calado. Sempre me virei", disse Frota, que chorou durante a leitura e expressou o desejo de se reinventar para ser um bom exemplo para sua filha Bella, que atualmente tem 6 anos. Reprodução/TV Globo

"[...] Eu queria deixar minha filha orgulhosa do pai. Pode parecer um pedido ousado, mas eu queria muito que você me ajudasse nessa missão", disse Frota a Huck. Reprodução/TV Globo

Atualmente, Alexandre Frota é vereador da cidade de Cotia, que fica na Zona Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo. Edilson Rodrigues/Agência Senado

Inclusive, Frota está correndo o risco de perder seu mandato devido a uma denúncia do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP). Reprodução/Instagram

O órgão acusa Frota de quebrar o decoro parlamentar ao fiscalizar unidades de saúde de forma abusiva ao entrar em áreas restritas e intimidar médicos durante atendimentos, inclusive a menores. Reprodução

Frota alega ter encontrado irregularidades, como médicos dormindo no trabalho e falta de medicamentos. Em abril, ele foi obrigado a retirar um vídeo que expunha uma médica durante fiscalização. Reprodução/Instagram

Frota se defendeu das acusações, alegando que está sendo alvo de uma tentativa de censura por denunciar irregularidades. Reprodução/Instagram

Nascido em 14 de outubro de 1963, no Rio de Janeiro, Frota iniciou sua carreira como ator e modelo na década de 1980, tornando sua presença frequente na televisão brasileira. Divulgação

Apesar do seu primeiro papel tenha sido na novela "Vereda Tropical" (1984), foi no ano seguinte, em "Roque Santeiro" (foto), que Frota começou a ganhar destaque como ator. Divulgação/TV Globo

Ao longo dos anos 80 e 90, Frota participou de diversas produções televisivas como "Sassaricando" (1987), "Top Model" (1989 - foto), "O Sorriso do Lagarto" (1991) e "Cara e Coroa" (1996). Divulgação/TV Globo

Sua carreira também foi marcada por controvérsias, sobretudo nos anos 2000, quando se afastou da televisão tradicional e se envolveu com a indústria de filmes adultos. Reprodução/YouTube

Em 2001, Frota foi um dos participantes da primeira edição da "Casa dos Artistas", do SBT, onde sua personalidade forte e comportamento polêmico chamaram a atenção do público. Reprodução

Entre 1999 e 2006, Frota chegou a posar nu cinco vezes para revistas masculinas. Reprodução/Instagram

A partir da década de 2010, Frota começou a se envolver ativamente com a política. Em 2018, filiou-se ao PSL (Partido Social Liberal), pelo qual se elegeu deputado federal por São Paulo com expressiva votação. Cristiano Mariz/Divulgação

No entanto, sua passagem pela Câmara dos Deputados foi marcada por conflitos, inclusive com aliados, e ele acabou sendo expulso do PSL em 2019 após divergências internas. Reprodução/Instagram

Em 2022, Frota se candidatou ao cargo de deputado estadual de São Paulo, dessa vez pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), acabou não sendo eleito e deixou o partido. Reprodução/Instagram

Em 6 de outubro de 2024, recebeu 2.893 votos para o cargo de vereador do município de Cotia (SP). Reprodução/Instagram

Na vida pessoal, Frota foi casado com a atriz Cláudia Raia por três anos, de 1986 a 1989. Reprodução/Instagram

Em meio a vários relacionamentos, Frota teve três filhos, um com a personal trainer Samantha Gondim e dois com a modelo e assistente de palco Fabiana Rodrigues (foto), com quem é casado desde 2011. Reprodução/Instagram

Durante a participação no Domingão com Huck, Frota homenageou seus dois filhos com Fabiana Rodrigues, mas deixou de mencionar o primogênito Mayã, com quem está rompido há cerca de dez anos. Montagem/Reprodução/Instagram

Mayã, de 26 anos, vive na Bélgica e trabalha com publicidade e audiovisual. O relacionamento entre Frota e Samantha (mãe de Mayã) foi marcado por disputas judiciais por pensão alimentícia. Montagem/Reprodução/Redes Sociais

A ruptura entre pai e filho veio a público em 2018, quando Mayã criticou a eleição do pai a deputado federal e apontou suas contradições, como o passado na indústria pornográfica. Montagem/Reprodução/Instagram