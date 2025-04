Kanye West revela, em música, que Bianca Censori o deixou; ouça

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O rapper Kanye West revelou em música lançada nesta quinta-feira (3/4), que a esposa Bianca Censori, o abandonou por contra dos discursos perturbadores do ex de Kim Kardashian. Ele conta que ela teve uma crise de pânico com publicações polêmicas do cantor, que incluíam apoio ao nazismo.

Na faixa intitulada "BIANCA", o cantor fala que a esposa tentou interná-lo. "Meu amor, ela fugiu / Mas primeiro ela tentou me internar / Não vou ao hospital porque não estou doente, eu simplesmente não entendo”, diz um trecho da música.

A música faz parte do novo álbum "WW3", que deve ser lançado nesta sexta-feira. O rapper canta, ainda, que a modelo teve uma crise de pânico ao ver as postagens. "Ela está tendo um ataque de pânico e não está gostando do jeito que eu tuitei / Até Bianca voltar, fico acordado a noite toda, não vou dormir / Eu realmente não sei onde ela está”, consta na letra.

Ainda de acordo com a música, a ex-esposa não o avisou sobre o término, e ele só soube ao rastrea-la com um aplicativo. "Estou rastreando minha p**a por um aplicativo/ Estou rastreando minha p**a pela cidade/ Ela pulou no carro e correu / Minha p**a simplesmente não entende / Às vezes parece que foi planejado", canta.

Censori e West estavam casados desde 2022, mas, segundo o rapper, a família dela sempre foi contra o relacionamento e queriam vê-lo preso. "Eles querem que eu faça um retiro / Eles querem que eu corra e me encontre”, diz.

Por fim, ele compara o casamento com Bianca com o relacionamento entre P Diddy e Cassie Ventura, que acusou o ex de extorsão, tráfico sexual e agressão. "Acho que somos a nova Cassie e o novo Diddy / Estou fazendo essa música para Bianca / Estou sentindo o espírito de Donda", canta, citando sua mãe, que morreu em 2007.

A música termina com um apelo para que Bianca reate o relacionamento. “Eu só quero que você volte / Volte para mim / Eu sei o que fiz para te deixar brava", declara.