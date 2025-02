Site de Kanye West sai do ar após vender camisetas com símbolo nazista

O site da marca de moda Yeezy, propriedade do cantor americano Kanye West, ficou fora do ar nesta terça-feira (11) após começar a vender camisetas brancas com uma suástica estampada.

A página exibia a mensagem "Algo deu errado" e "Esta loja não está disponível".

West, que agora se chama Ye, apareceu em um anúncio para o site que foi ao ar no sul do estado da Califórnia durante o Super Bowl, o principal jogo da liga de futebol americano.

Nesse comercial de baixo orçamento, o cantor estava sentado em uma cadeira que parecia de dentista, exibindo uma prótese dentária com diamantes incrustados e dizendo que havia gastado todo o dinheiro do anúncio nos novos dentes.

Ele disse aos espectadores que havia filmado o anúncio em um iPhone e os convidou a visitar seu site yeezy.com.

Imediatamente após a transmissão do anúncio, segundo a Variety, o portal tinha disponível vários artigos de moda de West, mas mudou pouco depois e passou a mostrar apenas um item: uma camiseta branca com uma grande suástica preta na frente, com uma etiqueta marcando o preço de 20 dólares (115 reais).

Citando pessoas próximas ao processo de reserva de anúncios no Super Bowl, a Variety disse que o comercial de 30 segundos passou pelos canais de aprovação habituais, que incluíam uma visita ao site. Nada de problemático foi apontado.

Mas na terça-feira, o site, que utilizava a plataforma de comércio eletrônico Shopify, estava fora do ar.

"Todos os comerciantes são responsáveis por seguir as regras da nossa plataforma. Este comerciante não participou de práticas comerciais autênticas e violou nossos termos, então o removemos da Shopify", afirmou a empresa em um comunicado.

A nova controvérsia surgiu apenas alguns dias depois que a conta de West no X (antigo Twitter) desapareceu após vários dias de declarações inflamadas que incluíam explosões virulentas e antissemitas.

