Sexta-feira 13: conheça a história que inspirou Jason, ícone do terror

Se você é fã de filmes de terror, com certeza sabe quem é Jason Voorhees, o assassino mascarado protagonista da franquia “Sexta-feira 13”. Mas o que poucos sabem é que, por trás do vilão fictício, há histórias reais e inspirações que alimentam o mito.

Em uma das franquias mais famosas do terror mundial, Jason Voorhees é um jovem que se afogou no acampamento Crystal Lake, anos antes dos eventos que se passam nos filmes. O acidente fez com que ele retornasse como um assassino implacável, com uma máscara de hóquei e uma faca sempre à mão. Sean S. Cunningham, criador do primeiro filme, lançado em 1980, jura que o assassino não foi inspirado em nenhum evento ou criminoso real. No entanto, há várias ligações com histórias reais por trás do personagem.

Assassinatos no Lago Bodom

Em 1960, três adolescentes foram assassinados próximo ao Lago Bodom, na Finlândia. Segundo um dos amigos dos jovens, que sobreviveu ao ataque, um homem vestido de preto com olhos vermelhos brilhantes invadiu sua barraca e o atacou. As vítimas foram esfaqueadas até a morte e a autoria das mortes nunca foi revelada.

A ligação entre os assassinatos e a história de Jason nunca foi confirmada. O roteirista Victor Miller contou ao site Friday the 13th de onde veio a inspiração para o primeiro filme. “Primeiro veio o conceito de que emulamos ‘Halloween’. O título não veio até que o roteiro já tivesse passado por pelo menos um rascunho. A ideia para o acampamento de verão veio do meu instinto de que precisávamos de um local onde os jovens adultos seriam cortados de toda a ajuda adulta, a ideia básica em ‘Halloween’", explicou.

"A ideia de que Jason morreu antes do filme começar também veio do conceito em ‘Halloween’ – que há um mal anterior – Michael Myers assassinando a babá... O resto da história veio como resultado do local e da ideia de que, um por um, os campistas seriam eliminados pela mãe mais protetora (e insana) do mundo, a Sra. Voorhees. O rascunho original foi chamado Long Night at Camp Blood, até que Sean surgiu com o título. Então voltei e coloquei a referência à lua cheia e à sexta-feira 13 para que houvesse alguma conexão", contou.

O que torna Jason Voorhees tão marcante?

Nos anos 70, quando “Sexta-Feira 13” foi lançado, o cinema de terror vivia uma fase de transformação. Filmes como “Halloween” (1978) e “O massacre da serra elétrica” (1974) abriram espaço para um subgênero focado em assassinos psicopatas que atacavam jovens em ambientes isolados, como acampamentos e casas de campo.

Jason encaixou-se perfeitamente nessa tendência, mas com um toque extra de mistério e suspense. A máscara de hóquei que virou símbolo do personagem, por exemplo, foi uma ideia do ator que interpretava Jason, o que ajudou a consolidar a imagem aterrorizante do vilão.

O vilão conquistou o público por sua aura de imortalidade e pela forma brutal como elimina suas vítimas. Diferente de muitos vilões que têm uma motivação clara, Jason é quase um monstro mitológico: ele está ligado à vingança, à dor e a um passado trágico que o torna quase invencível.

Outro ponto é sua relação com o acampamento Crystal Lake, que funciona como um personagem à parte na saga. O local representa a infância perdida e a violência reprimida que explode na forma desse assassino.