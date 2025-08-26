Intenção de investimento na construção cai ao menor nível em 28 meses

A indústria da construção registrou em agosto o pior nível de intenção de investimento em mais de dois anos. O índice caiu para 30 pontos, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). É o menor patamar desde abril de 2023, quando o setor ainda buscava se recuperar da pandemia.

A queda de 0,4 ponto em relação a julho é explicada, principalmente, pelo peso dos juros altos. “O ambiente de crédito segue pressionado e isso tem impacto direto no setor”, disse Isabella Bianchi, analista da CNI.

Apesar da previsão de queda da Selic nos próximos anos — o Boletim Focus, do Banco Central, projeta inflação de 4,86% em 2025 e taxa básica de 10% até 2028 —, o pessimismo persiste.

O índice de expectativa de nível de atividade recuou 1,7 ponto e ficou em 51,4 pontos. O de expectativa de empregos caiu 2,1 pontos, para 50,8. Ambos estão próximos da linha de 50 pontos, que separa otimismo de retração. Já a previsão de novos empreendimentos praticamente estagnou, em 50,1 pontos.