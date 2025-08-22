Cai a proporção de mineiros que moram em imóvel próprio; aluguel em alta

O percentual de pessoas que moram em imóvel próprio em Minas Gerais apresentou uma considerável retração nos últimos 7 anos, entre 2018 e 2024, enquanto a proporção de quem mora de aluguel avançou de forma quase equivalente.

Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados nesta sexta-feira (22/8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Enquanto, em 2018, 63,6% dos mineiros entrevistados na pesquisa do IBGE moravam em imóvel próprio já quitado, essa proporção em 2024 caiu 5,33 pontos percentuais (p.p.), alcançando 58,3%. Enquanto isso, o percentual de quem mora de aluguel pulou de 18,8% em 2018 para 24,7%, alta de 5,88 p.p. no período.

Já o número de pessoas que moram em imóvel próprio que ainda está sendo pago ficou praticamente o mesmo, com 6,49% em 2018 e 6,64% em 2024, uma leve alta. Outra opção de ocupação da pesquisa é o imóvel cedido, que teve leve redução no período, caindo de 10,8% em 2018 para 9,6% em 2024.

Brasil acompanha movimentos de MG

No Brasil, a movimentação foi semelhante à de Minas Gerais, mas em uma proporção um pouco menor. Em 2018, a média nacional de pessoas que moravam em imóvel próprio quitado era de 65,2%, número que caiu para 61,6% em 2024 (menos 3,58 p.p.). No caminho oposto, o percentual de pessoas que moravam de aluguel nesse período cresceu de 19% para 23%, alta de 4 p.p.

O número de entrevistados que moram em imóvel próprio mas ainda estão pagando também apresentou certa estabilidade, com 6,1% em 2018 e 6% em 2024. Os imóveis cedidos caíram de 9,4% para 9,1%.