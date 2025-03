Imposto de Renda 2025: como declarar rendimentos de aluguel?

Quem recebe rendimentos de aluguel deve ficar antenado na forma correta de declarar esse valor no Imposto de Renda 2025. A primeira coisa que deve ser levada em conta é se o aluguel é recebido de pessoa física ou pessoa jurídica (como uma empresa).

Aluguel de pessoa jurídica

Se o aluguel for for recebido de pessoa jurídica, é a empresa que paga o aluguel que deve recolher o Imposto de Renda. No entanto, você deverá informar o valor total recebido na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, preenchendo ainda o CNPJ e o nome da fonte pagadora (os dados são fornecidos pelo informe de rendimentos da empresa).

Aluguel de pessoa física

Se o aluguel for recebido de pessoa física, é você quem deve declarar. Neste caso, existem dois caminhos possíveis a serem seguidos. Se o valor do aluguel for inferior ou superior ao limite de isenção para declarar o Imposto de Renda - que esse ano é de R$ 2.824 mensais (R$ 33.888 por ano) - a declaração é mais simples.

Aluguel abaixo de R$ 2.824

Nesse caso, o cidadão deve declarar o valor líquido recebido, discriminado mês a mês, na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física".

Não se esqueça, declare apenas o valor líquido recebido, descontando despesas como a taxa de intermédio da imobiliária, o IPTU e o condomínio.

Aluguel igual ou acima de R$ 2.824

Se o valor recebido de aluguel for igual ou superior a R$ 2.824 mensais, é preciso recolher o imposto mensalmente pelo aplicativo do Carnê-Leão, que calcula o imposto e emite a guia de recolhimento. No momento da declaração, será preciso importar os dados do aplicativo.

Dicas

Como o inquilino também deve declarar o valor pago de aluguel no seu Imposto de Renda, não adianta informar um valor inferior, já que a Receita Federal vai cruzar os dados e, qualquer incongruência, pode levar à malha fina. Assim, guarde todos os recibos.

Não existe um imposto específico sobre aluguel. Esse valor é somado à renda geral do contribuinte, incidindo as mesmas alíquotas do Imposto de Renda, que variam entre 0 e 27,5%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia