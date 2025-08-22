Cresce a proporção de mineiros que moram sozinhos; homens são maioria

Minas Gerais é o quarto estado brasileiro com maior proporção de domicílios particulares com apenas um morador. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira (22/8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 20,1% dos domicílios mineiros (ou 1,62 milhões de unidades) têm apenas um morador, enquanto a média brasileira é de 18,6%.

A maioria dessas unidades unipessoais (59,6%, o que corresponde a 963 mil domicílios) está ocupada por homens, enquanto 40,4% (ou 652 mil) têm uma mulher como única moradora. No Brasil essa proporção é de 55,1% masculina (7,93 milhões de domicílios unipessoais) e 44,9% feminina (6,46 milhões).

Acrescentando o fator “idade”, 60,7% dos homens que moram em unidades domésticas unipessoais em Minas Gerais pertencem ao grupo etário de 30 a 59 anos, enquanto 27,1% tinham 60 anos ou mais. Já entre as mulheres que moram sozinhas, a maioria (57,7%) tem 60 anos ou mais, seguidas pelas de 30 a 59 anos (30,5%).

As unidades domésticas com morador único têm ganhado espaço no estado. Em 2012, a proporção desse tipo de ocupação era de 13,3%. Foi em 2024 que esse percentual ultrapassou os 20%, com alta acentuada de 2023 para 2024, período em que cresceu 1,5 ponto percentual (p.p.), superando a média brasileira, que foi 0,7 p.p.no mesmo período.

No ranking dos estados brasileiros com mais domicílios com apenas um morador, Minas Gerais só perde para o Rio de Janeiro (com 22,6% de unidades unipessoais), Rio Grande do Sul (20,9%) e Goiás (20,2%).

No entanto, as unidades nucleares - aquelas formadas pelo casal, com ou sem filhos (inclusive adotivos e de criação) ou enteados - são a maioria dos domicílios mineiros, com 66%, apesar de ter registado uma ligeira queda de 0,5 p.p. em relação a 2023, movimento que foi refletido na média nacional, com 0,3 p.p. no mesmo período.