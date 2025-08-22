Imposto de Renda 2025: Receita libera consulta ao 4º lote de restituição

A Receita Federal liberou, a partir das 10h desta sexta-feira (22/8), a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Serão contemplados 1.884.035 contribuintes, com valor total de R$ 2,92 bilhões em reembolsos.

Conforme o Fisco, a maioria dos recursos será destinada a contribuintes sem prioridade legal, que entregaram a declaração nos últimos dias do prazo. Os valores serão pagos em 29 de agosto, diretamente na conta bancária ou chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

Como as restituições estão divididas?

1.454.509 contribuintes sem prioridade legal;

312.915 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix;

72.434 idosos entre 60 e 79 anos;

22.841 profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério;

13.515 idosos com mais de 80 anos;

7.821 pessoas com deficiência física, mental ou com doença grave.

A partir deste ano, os contribuintes que utilizaram conjuntamente a declaração pré-preenchida e a chave Pix passaram a ter prioridade no recebimento, embora a maioria desse grupo tenha sido contemplada em lotes anteriores.

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, acessando a área “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição”. Também é possível verificar pelo aplicativo da Receita para smartphones e tablets.

O portal oferece orientações e canais de atendimento, com possibilidade de consulta completa do status da declaração por meio do extrato de processamento, acessível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Caso haja pendências, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informações da Agência Brasil*