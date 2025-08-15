Assine
overlay
Início Economia
ECONOMIA

Desemprego recua em 18 estados no 2º trimestre, diz IBGE

Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que começou em 2012

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VIECELI
LV
LEONARDO VIECELI
Repórter
15/08/2025 12:08 - atualizado em 15/08/2025 12:11

compartilhe

Siga no
x
Os documentos necessários para emitir o documento são: certidão de nascimento ou casamento, documento de identificação anterior, comprovante de residência, CPF, foto 3x4 recente, PIS/PASEP, carteira de motorista, cadastro nacional de saúde, carteira de trabalho, identidade profissional e tipo sanguíneo.
A taxa de desemprego recuou a 5,8% no segundo trimestre de 2025, a menor da história crédito: Agência Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A queda da taxa de desemprego do Brasil foi acompanhada por reduções em 18 unidades da federação no segundo trimestre de 2025, na comparação com os três meses iniciais do ano. 

É o que apontam dados divulgados nesta sexta (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O indicador ficou relativamente estável, sem variações estatisticamente significativas, em nove unidades da federação. 

Leia Mais

Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que começou em 2012. 

No Brasil, a taxa de desemprego recuou a 5,8% no segundo trimestre de 2025, após marcar 7% nos três meses até março. O resultado mais recente é o menor da série histórica. 

Foi a primeira vez que a taxa ficou abaixo de 6% no país na Pnad Contínua. O dado nacional já havia sido publicado pelo IBGE em 31 de julho. 

A série da pesquisa passou por atualização para incorporar as projeções populacionais mais recentes do instituto, publicadas pelo órgão em 2024. Essas estimativas levam em consideração o Censo Demográfico 2022 e outras fontes 


DESEMPREGO NO 2º.TRI.25 

UF - Taxa, em % - Situação 

Pernambuco - 10,4 - Estabilidade 

Bahia - 9,1 - Baixa 

Distrito Federal - 8,7 - Estabilidade 

Piauí - 8,5 - Baixa 

Sergipe - 8,1 - Estabilidade 

Rio de Janeiro - 8,1 - Baixa 

Amazonas - 7,7 - Baixa 

Alagoas - 7,5 - Baixa 

Rio Grande do Norte - 7,5 - Baixa 

Acre - 7,3 - Estabilidade 

Paraíba - 7 - Baixa 

Amapá - 6,9 - Baixa 

Pará - 6,9 - Baixa 

Ceará - 6,6 - Baixa 

Maranhão - 6,6 - Baixa 

Roraima - 5,9 - Estabilidade 

Brasil - 5,8 - Baixa 

Tocantins - 5,3 - Estabilidade 

São Paulo - 5,1 - Baixa 

Goiás - 4,4 - Baixa 

Rio Grande do Sul - 4,3 - Baixa 

Minas Gerais - 4 - Baixa 

Paraná - 3,8 - Estabilidade 

Espírito Santo - 3,1 - Baixa 

Mato Grosso do Sul - 2,9 - Baixa 

Mato Grosso - 2,8 - Estabilidade 

Rondônia - 2,3 - Estabilidade 

Santa Catarina - 2,2 - Baixa 

Fonte: IBGE 


MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO

O desemprego costuma subir no início do ano com o fechamento de vagas temporárias e tende a cair nos meses seguintes, o que ocorreu no Brasil no período até junho. 

Economistas afirmam que o mercado de trabalho ainda mostra sinais de força no país, apesar dos juros elevados, que tendem a esfriar a atividade econômica. 

O contexto levou analistas a discutirem se o Brasil se encontra ou não em pleno emprego. Esse debate abre margem para diferentes interpretações, e o IBGE não usa o conceito pela ausência de uma métrica unificada para defini-lo. 

DIVULGAÇÃO ADIADA

O instituto anunciou na terça (12) que adiou a divulgação da Pnad com dados do país no trimestre móvel até julho. Segundo o órgão, a medida foi necessária em razão da "necessidade de ajustes e correções de inconsistências tecnológicas". 

A nova publicação estava prevista inicialmente para 29 de agosto. Com o adiamento, passou para 16 de setembro. 

O IBGE sinalizou que as "inconsistências tecnológicas" foram identificadas no processo de transmissão da seleção de domicílios dos Sistemas de Gerenciamento de Coleta para os equipamentos usados pelos pesquisadores em campo, os DMCs (Dispositivos Móveis de Coleta).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

brasil desemprego economia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay