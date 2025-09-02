Comércio de Belo Horizonte poderá funcionar no feriado de 7 de setembro

Os estabelecimentos comerciais instalados em Belo Horizonte poderão funcionar durante o feriado de 07 de setembro, dia da Independência do Brasil. Em 2025, a data comemorativa cairá em um domingo.

A autorização para a abertura das lojas no feriado foi concedida pelo Sindilojas/BH, única entidade legalmente autorizada a regular as Convenções Coletivas de Trabalho no comércio de Belo Horizonte.

Para funcionar, as empresas devem solicitar o Certificado de Regularidade por meio do telefone (31) 3272-5987 e pelo e-mail: comercial@sindilojasbh.com.br.

Horários de funcionamento no feriado de 7 de setembro

Shoppings Cidade, Norte e Anchieta: das 10h às 16h

Demais shoppings: das 14h às 20h

