Comércio de Belo Horizonte poderá funcionar no feriado de 7 de setembro
Shopping centers da capital mineira abrirão as portas no dia da Independência do Brasil, que cairá neste domingo
Os estabelecimentos comerciais instalados em Belo Horizonte poderão funcionar durante o feriado de 07 de setembro, dia da Independência do Brasil. Em 2025, a data comemorativa cairá em um domingo.
A autorização para a abertura das lojas no feriado foi concedida pelo Sindilojas/BH, única entidade legalmente autorizada a regular as Convenções Coletivas de Trabalho no comércio de Belo Horizonte.
Para funcionar, as empresas devem solicitar o Certificado de Regularidade por meio do telefone (31) 3272-5987 e pelo e-mail: comercial@sindilojasbh.com.br.
Horários de funcionamento no feriado de 7 de setembro
- Shoppings Cidade, Norte e Anchieta: das 10h às 16h
- Demais shoppings: das 14h às 20h
