Assine
overlay
Início Gerais
VAREJO

Comércio de Belo Horizonte poderá funcionar no feriado de 7 de setembro

Shopping centers da capital mineira abrirão as portas no dia da Independência do Brasil, que cairá neste domingo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/09/2025 23:01

compartilhe

Siga no
x
Clientes circulam entre lojas localizadas em um corredor do Boulevard Shopping, em Belo Horizonte
Em 2025, dia da Independência cai em um domingo, mas lojas poderão abrir mesmo assim crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Os estabelecimentos comerciais instalados em Belo Horizonte poderão funcionar durante o feriado de 07 de setembro, dia da Independência do Brasil. Em 2025, a data comemorativa cairá em um domingo. 

A autorização para a abertura das lojas no feriado foi concedida pelo Sindilojas/BH, única entidade legalmente autorizada a regular as Convenções Coletivas de Trabalho no comércio de Belo Horizonte.

Para funcionar, as empresas devem solicitar o Certificado de Regularidade por meio do telefone (31) 3272-5987 e pelo e-mail: comercial@sindilojasbh.com.br.

Leia Mais

Horários de funcionamento no feriado de 7 de setembro

  • Shoppings Cidade, Norte e Anchieta: das 10h às 16h
  • Demais shoppings: das 14h às 20h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

7-de-setembro comercio feriado independencia-do-brasil setembro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay