Queijaria é interditada e mais de 250kg de queijo são despejados em aterro
Ação de fiscalização a cargo do Procon e do Instituto Mineiro de Agropecuária aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro
Uma queijaria clandestina foi interditada e mais de 250 quilos de queijo impróprios para consumo foram apreendidos e descartados em um aterro sanitário em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, pelo Procon. A informação foi divulgada nesta terça-feira (2/9) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor.
Embora divulgada hoje, a ação de fiscalização aconteceu na última sexta-feira (29/8) e foi realizada por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Uberaba e do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).
Além de não possuir licença para funcionar ou selo de inspeção exigido por lei, o local apresentava condições sanitárias e de higiene precárias.
“Durante a vistoria foram constatadas graves irregularidades como produtos sem rótulo, informações ilegíveis nas embalagens, utilização de insumos sem prazo de validade e a inexistência de responsável técnico habilitado”, explicou o MPMG em comunicado.
Agora, processos administrativos serão instaurados pelo Procon-MPMG e pelo IMA.
