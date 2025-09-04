PF faz operação contra 'importação' de drogas em aeroporto de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal e a Receita Federal cumprem, nesta quinta-feira (4/9), cinco mandados de busca e apreensão numa investigação que busca identificar os responsáveis por esquema de tráfico internacional de drogas e descaminho.

Os mandados estão sendo cumpridos em Belo Horizonte, Lagoa Santa, Juiz de Fora e dois em São Paulo.

As investigações tiveram início em maio de 2024, quando uma carga de 200 quilos de haxixe e aparelhos eletrônicos, avaliados em R$ 25 milhões, foi apreendida no aeroporto de Goianá, na Zona da Mata mineira.

Segundo os investigadores, tanto a droga quanto os eletrônicos vieram de Miami, nos EUA, e a descoberta de que uma empresa fantasma era usada para a importação irregular dos produtos por meio de falsas declarações de conteúdo à Receita Federal.

Essas falsas declarações burlavam a legislação brasileira e permitiam que os produtos e a droga fossem encaminhados para o Terminal de Cargas do Aeroporto da Zona da Mata.

A Polícia Federal investiga a participação de um funcionário da empresa que gerencia o aeroporto. Os produtos era liberados ao importador antes da autorização da aduana.

Todos os envolvidos poderão responder por três crimes: tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e descaminho.

