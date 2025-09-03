Abuso sexual: Polícia Federal cumpre mandados em Patrocínio (MG)
Operação foi realizada por determinação da Justiça, alvos guardavam e compartilhavam arquivos com conteúdo abusivo contra crianças e adolescentes
compartilheSiga no
A Polícia Federal cumpriu, nessa terça-feira (2/9) dois mandados de busca e apreensão no combate à aquisição e o compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.
A operação foi realizada em cumprimento a ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Um homem foi preso em flagrante por armazenar esse tipo de material em seu computador pessoal. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia (MG). Segundo as investigações, o homem preso é suspeito de praticar crime de estupro de vulnerável.
- Pastor suspeito de hipnotizar e abusar de adolescentes é preso
- Padres abusaram sexualmente de alunos de um colégio francês por 40 anos
O material apreendido, como celular, computador e dispositivos de armazenamento, foi encaminhado à perícia técnica criminal. O caso segue em investigação, pois a PF acredita que hajam mais pessoas envolvidas.