ABUSO INFANTO JUVENIL

Abuso sexual: Polícia Federal cumpre mandados em Patrocínio (MG)

Operação foi realizada por determinação da Justiça, alvos guardavam e compartilhavam arquivos com conteúdo abusivo contra crianças e adolescentes

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
03/09/2025 11:00

Cresce, segundo a PF, o registro de circulação de vídeos de abuso sexual infanto juvenil
Cresce, segundo a PF, o registro de circulação de vídeos de abuso sexual infanto juvenil crédito: Redes sociais

A Polícia Federal cumpriu, nessa terça-feira (2/9) dois mandados de busca e apreensão no combate à aquisição e o compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.

A operação foi realizada em cumprimento a ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal.

Um homem foi preso em flagrante por armazenar esse tipo de material em seu computador pessoal. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia (MG). Segundo as investigações, o homem preso é suspeito de praticar crime de estupro de vulnerável.

O material apreendido, como celular, computador e dispositivos de armazenamento, foi encaminhado à perícia técnica criminal. O caso segue em investigação, pois a PF acredita que hajam mais pessoas envolvidas.

