Suspeito de armazenar pornografia é preso depois de denúncia americana

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Suspeito de armazenar pornografia infanto-juvenil, um homem, de 59 anos, foi preso pela Polícia Civil, em São João Batista do Glória (MG), sudoeste do estado. Foram apreendidos na casa dele, 145 arquivos de imagens e vídeos, Hds, celulares e diversos pen drives com conteúdo explícito de pornografia infantojuvenil.

O crime pelo qual o homem foi preso está previsto no artigo 241-B da Lei 8.069/90, que consiste em “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

A delegada Mariana Fioravante afirmou que “a internet não é terra sem lei. Continuaremos firmes no combate aos crimes contra a dignidade sexual”.

A investigação

As investigações tiveram início quando a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Passos (MG), sul do estado, recebeu uma informação que foi passada pela Polícia Federal (PF), por meio do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organização não governamental responsável pelo recebimento de denúncias sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças nos Estados Unidos.

Os prestadores de serviços de conexão e internet americanos são obrigados, por lei, a relatar suspeitas de exploração sexual infantil que trafeguem em suas redes. Quando se trata de suspeitos residentes no Brasil, o NCMEC repassa as informações à Polícia Federal para investigação ou distribuição às autoridades estaduais, como nesse caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, e as investigações continuam para tentar descobrir se há outros envolvidos nesse crime.