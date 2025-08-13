Assine
PORNOGRAFIA

Idoso é preso em flagrante por armazenar material pornográfico infantil

O suspeito procurou a assistência social do município de Guanhães para denunciar que havia sido vítima de golpe e acabou sendo preso

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
13/08/2025 20:14

O homem foi conduzido para a delegacia de Guanhães e autuado em flagrante pelo crime de armazenar ou possuir pornografia envolvendo criança ou adolescente
O homem foi conduzido para a delegacia de Guanhães e autuado em flagrante pelo crime de armazenar ou possuir pornografia envolvendo criança ou adolescente

Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil por suspeito de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em Guanhães, no Leste de Minas.

Segundo a Polícia Civil, na última quinta-feira (7/8) o homem teria procurado a assistência social do município para denunciar que ele teria sido uma vítima de golpe. Ele afirmou ter pago R$ 26 mil para "adotar" uma adolescente de 13 anos e ela não foi entregue a ele na rodoviária de Guanhães conforme o combinado. Indignado e se sentido enganado, ele procurou o órgão para relatar o fato e, imediatamente, acionou a polícia.

Quando chegaram no local, os policiais verificaram o aparelho do suspeito e encontraram diversos vídeos, fotos e conversas de teor sexual com menores de idade. Também foram encontrados vários pagamentos via Pix que, no total, somavam R$ 26 mil, além de conversas com outro homem sobre a negociação da adolescente, com fotos de visualização única.

O homem foi conduzido para a delegacia de Guanhães e autuado em flagrante pelo crime de armazenar ou possuir pornografia envolvendo criança ou adolescente. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil também está investigando de que forma se originou essa negociação entre o idoso e o suposto comerciante que ofertou a venda da adolescente, se aconteceu através das redes sociais ou até mesmo por meio da deep web.

A PC reforça que a posse de qualquer material erótico que envolva criança ou adolescente é um crime grave. E qualquer tipo de ação que envolva a exploração sexual de menores de idade, o infrator estará sujeito a sansões legais.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

