Idoso é preso em flagrante por armazenar material pornográfico infantil

Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil por suspeito de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em Guanhães, no Leste de Minas.

Segundo a Polícia Civil, na última quinta-feira (7/8) o homem teria procurado a assistência social do município para denunciar que ele teria sido uma vítima de golpe. Ele afirmou ter pago R$ 26 mil para "adotar" uma adolescente de 13 anos e ela não foi entregue a ele na rodoviária de Guanhães conforme o combinado. Indignado e se sentido enganado, ele procurou o órgão para relatar o fato e, imediatamente, acionou a polícia.

Quando chegaram no local, os policiais verificaram o aparelho do suspeito e encontraram diversos vídeos, fotos e conversas de teor sexual com menores de idade. Também foram encontrados vários pagamentos via Pix que, no total, somavam R$ 26 mil, além de conversas com outro homem sobre a negociação da adolescente, com fotos de visualização única.

O homem foi conduzido para a delegacia de Guanhães e autuado em flagrante pelo crime de armazenar ou possuir pornografia envolvendo criança ou adolescente. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil também está investigando de que forma se originou essa negociação entre o idoso e o suposto comerciante que ofertou a venda da adolescente, se aconteceu através das redes sociais ou até mesmo por meio da deep web.

A PC reforça que a posse de qualquer material erótico que envolva criança ou adolescente é um crime grave. E qualquer tipo de ação que envolva a exploração sexual de menores de idade, o infrator estará sujeito a sansões legais.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice