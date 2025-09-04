Mulheres presas em hostel da Pampulha com drogas e revólver
Dupla fazia a dolagem do material quando foi flagrada pela Polícia Militar. O caso aconteceu na Região da Pampulha, na madrugada desta quinta-feira (4/9)
Duas mulheres, de 22 e 43 anos, foram presas ao serem flagradas pela Polícia Militar fazendo a dolagem de uma grande quantidade de drogas em um quarto de hostel. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4/9), no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). As duas não têm parentesco.
A PM recebeu uma denúncia anônima de que as hóspedes faziam a separação do material dentro do quarto de um hostel, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na orla da Lagoa da Pampulha. Os militares foram ao endereço e, pela fresta de uma janela de vidro, viu uma mulher próxima de uma sacola sobre a cama, além de várias porções de crack em uma bancada.
A mulher de 43 anos abriu a porta e neste momento, conforme o boletim de ocorrência, foi possível sentir um forte odor de droga. Em cima da cama, estavam sacolas e, em uma bancada, barras de maconha e crack. Também foram encontrados no ambiente um revólver municiado, balanças eletrônicas e telefones celulares.
Questionada sobre o material, a mulher admitiu que era dela, e não da jovem de 22 anos que também fazia a separação. Disse ainda que receberia R$ 1.000 para realizar a dolagem. As duas foram presas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e o caso, junto do material apreendido, foi encaminhado à Polícia Civil.
Afinal, o que foi encontrado no quarto?
Um revólver de caliibre 38
Seis munições de calibre 38
R$ 15,00 em dinheiro
841 pedras e uma barra de crack
Uma porção e uma barra de maconha
Duas balanças Eletrônicas
Vasto material pra dolagem
Três telefones celulares