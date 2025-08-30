PF prende dois em flagrante por uso de 'chupa-cabras' em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal (PF), prendeu em flagrante, na noite de sexta-feira (29/8), dois homens suspeitos de instalar dispositivos eletrônicos clandestinos, conhecidos como “chupa-cabras”, em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

A operação foi realizada com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal e ocorreu a partir de uma denúncia recebida e repassada pelo pelo setor de segurança da instituição bancária, que identificou a instalação dos dispositivos em agências localizadas no centro e em outros bairros da cidade.

A partir disso, equipes da Polícia Federal iniciaram rastreamento em conjunto com a Guarda Civil e a Polícia Militar, localizando os suspeitos. Com eles foram apreendidos um notebook, dinheiro em espécie, cartões bancários, celulares e outros dispositivos eletrônicos destinados à prática da fraude.

A Guarda Civil Municipal foi determinante, segundo informações da Polícia Federal, por localizar um veículo utilizado pelos suspeitos no deslocamento a partir de Brasília.

Ainda, segundo a PF, os dois homens presos ainda são suspeitos de instalar equipamentos semelhantes em agências da Caixa Econômica Federal em Janaúba, também no norte de Minas.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e estão sendo indiciados pelo crime de furto qualificado mediante fraude. Eles foram levados para o sistema prisional.