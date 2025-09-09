Mulher tenta engolir drogas, engasga, morde sargento e é presa

Dois suspeitos, um homem e uma mulher, foram presos pela Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (8/9), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram em uma residência da cidade. No local e em um apartamento, que seria alugado por um terceiro investigado ainda não localizado, foram apreendidas drogas e materiais usados no comércio ilícito.

Segundo a PM, a mulher tentou engolir uma porção de droga durante a ação e acabou engasgando. Ela foi contida e socorrida pelos policiais. Ainda conforme o registro, a suspeita resistiu à prisão, mordeu um sargento e feriu a mão dele. O militar precisou aplicar técnicas de contenção para imobilizá-la.

Ao todo, foram apreendidos 7kg de maconha, quatro tabletes da mesma droga, dois potes com maconha colombiana, seis porções de maconha e pequenas quantidades de ice e dry — tipos de metanfetaminas —, além de cocaína. Também foram recolhidos uma máquina de cartão, duas balanças de precisão, um caderno de anotações, um veículo e R$1.880 em dinheiro.

A mulher afirmou à PM que as drogas pertenciam ao terceiro suspeito e que ela e o comparsa preso trabalhavam para ele realizando entregas.