UBERABA

Mulher tenta engolir drogas, engasga, morde sargento e é presa

Polícia Militar apreendeu maconha colombiana, dry e ice; além da mulher, um homem foi preso

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
09/09/2025 19:28 - atualizado em 09/09/2025 19:32

Mulher e outro suspeito foram presos pela PM de Uberaba, no Triângulo Mineiro
Mulher e outro suspeito foram presos pela PM de Uberaba, no Triângulo Mineiro crédito: PMMG/Divulgação

Dois suspeitos, um homem e uma mulher, foram presos pela Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (8/9), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram em uma residência da cidade. No local e em um apartamento, que seria alugado por um terceiro investigado ainda não localizado, foram apreendidas drogas e materiais usados no comércio ilícito.

Segundo a PM, a mulher tentou engolir uma porção de droga durante a ação e acabou engasgando. Ela foi contida e socorrida pelos policiais. Ainda conforme o registro, a suspeita resistiu à prisão, mordeu um sargento e feriu a mão dele. O militar precisou aplicar técnicas de contenção para imobilizá-la.

Ao todo, foram apreendidos 7kg de maconha, quatro tabletes da mesma droga, dois potes com maconha colombiana, seis porções de maconha e pequenas quantidades de ice e dry — tipos de metanfetaminas —, além de cocaína. Também foram recolhidos uma máquina de cartão, duas balanças de precisão, um caderno de anotações, um veículo e R$1.880 em dinheiro.

A mulher afirmou à PM que as drogas pertenciam ao terceiro suspeito e que ela e o comparsa preso trabalhavam para ele realizando entregas.

uberaba

