Suspeito de ameaçar e roubar mulheres em bairro de BH é preso
Segundo a Polícia Militar, o homem abordava as vítimas utilizando uma faca e roubava brincos, pulseiras e alianças
compartilheSiga no
Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (9/9), suspeito de ameaçar e roubar mulheres, no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte.
Conforme a corporação, o autor abordava as vítimas, sempre mulheres, anunciava o roubo ameaçando-as com uma faca e roubava celular, brincos, pulseiras e alianças.
Na tarde desta terça, a PM foi acionada por uma idosa, de 62 anos. A mulher estava com a neta, de 3 anos, na calcada em frente a casa da filha, no bairro Caiçara, quando foi abordada. Ela teve uma aliança e um anel roubados.
Os policiais foram até o local e buscaram informações com a mulher assaltada. Ela relatou os fatos, descreveu as características do autor e a direção para onde ele fugira.
Leia Mais
Durante o rastreamento os militares capturaram o suspeito. Com ele foram encontrados os pertences da vítima e a faca utilizada no roubo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com a Polícia Militar, outras duas vítimas também reconheceram o suspeito como o autor de outros roubos com o mesmo modo de atuação: ameaçando vítimas com a arma branca e subtraindo celular e alianças. O homem possui extensa passagem anterior, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia