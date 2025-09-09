Assine
ROUBO EM BH

Suspeito de ameaçar e roubar mulheres em bairro de BH é preso

Segundo a Polícia Militar, o homem abordava as vítimas utilizando uma faca e roubava brincos, pulseiras e alianças

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
09/09/2025 17:57

PM prende homem que utilizava faca em roubo à mulheres
PM prende homem que utilizava faca em roubo à mulheres crédito: PMMG

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (9/9), suspeito de ameaçar e roubar mulheres, no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte. 

Conforme a corporação, o autor abordava as vítimas, sempre mulheres, anunciava o roubo ameaçando-as com uma faca e roubava celular, brincos, pulseiras e alianças.

Na tarde desta terça, a PM foi acionada por uma idosa, de 62 anos. A mulher estava com a neta, de 3 anos, na calcada em frente a casa da filha, no bairro Caiçara, quando foi abordada. Ela teve uma aliança e um anel roubados. 

Os policiais foram até o local e buscaram informações com a mulher assaltada. Ela relatou os fatos, descreveu as características do autor e a direção para onde ele fugira. 

 

Durante o rastreamento os militares capturaram o suspeito. Com ele foram encontrados os pertences da vítima e a faca utilizada no roubo.

De acordo com a Polícia Militar, outras duas vítimas também reconheceram o suspeito como o autor de outros roubos com o mesmo modo de atuação: ameaçando vítimas com a arma branca e subtraindo celular e alianças. O homem possui extensa passagem anterior, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia

overflay