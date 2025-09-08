BH: polícia prende ladrões especializados em roubo de motocicletas
Foco dos ladrões que agiam em Belo Horizonte eram motocicletas de baixa cilindrada que eram vendidas ou desmanchadas
Uma gangue especializada em roubo de motocicletas, em Belo Horizonte, começou a ser desmantelada, com a prisão de dois homens, de 22 e 26 anos, há uma semana. Policiais da 4ª Delegacia Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores foram os responsáveis pela prisão que ocorreu no Bairro Cachoeirinha.
Segundo o delegado Roberto Veran, um vídeo de um roubo ocorrido em 6 de julho deste ano foi determinante para a identificação e prisão dos dois suspeitos. Eles são investigados por outros sete crimes semelhantes.
Segundo o delegado Veran, após a identificação dos suspeitos, foi solicitada à Justiça um mandado de busca e apreensão e também de prisão contra os dois suspeitos.
No crime de 6 de julho, o vídeo mostra um motociclista entregador, junto a sua motocicleta, olhando o celular. Ele, então, é surpreendido por um homem, armado com um revólver, que lhe faz uma ameaça: “Fica quieto. Fica tranquilo. Se não, vou dar um tiro na sua cara”.
Não foi essa, segundo o delegado, a única ameaça. “Ele ainda justificou o roubo da moto para a vítima, quando disse: 'Preciso da sua moto para cometer um crime. Vai ser rápido'”.
Um vídeo mostra que ao render a vítima, o criminoso se afasta da motocicleta. É quando surge o segundo suspeito, que verifica a moto para pilotá-la.
Segundo o Delegado Veran, o objetivo dos roubos era vender ou desmanchar as motocicletas. Os dois suspeitos presos já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas.
Escola de crimes
O delegado Veran faz uma revelação. “Existe uma curiosidade em torno dos bairros Santa Cruz e Cachoeirinha. Desses dois, surgem muitos ladrões de veículos, carros e motos. É como se existisse no local uma escola desse tipo de crime.”
Um outro detalhe, segundo o policial, é que os suspeitos eram especializados em motocicletas de baixa potência. “O fogo era sempre motos de baixa cilindrada. É por isso que entregadores estavam sempre na mira.”