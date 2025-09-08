BH: polícia prende ladrões especializados em roubo de motocicletas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma gangue especializada em roubo de motocicletas, em Belo Horizonte, começou a ser desmantelada, com a prisão de dois homens, de 22 e 26 anos, há uma semana. Policiais da 4ª Delegacia Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores foram os responsáveis pela prisão que ocorreu no Bairro Cachoeirinha.

Segundo o delegado Roberto Veran, um vídeo de um roubo ocorrido em 6 de julho deste ano foi determinante para a identificação e prisão dos dois suspeitos. Eles são investigados por outros sete crimes semelhantes.

Segundo o delegado Veran, após a identificação dos suspeitos, foi solicitada à Justiça um mandado de busca e apreensão e também de prisão contra os dois suspeitos.

No crime de 6 de julho, o vídeo mostra um motociclista entregador, junto a sua motocicleta, olhando o celular. Ele, então, é surpreendido por um homem, armado com um revólver, que lhe faz uma ameaça: “Fica quieto. Fica tranquilo. Se não, vou dar um tiro na sua cara”.

Não foi essa, segundo o delegado, a única ameaça. “Ele ainda justificou o roubo da moto para a vítima, quando disse: 'Preciso da sua moto para cometer um crime. Vai ser rápido'”.

Um vídeo mostra que ao render a vítima, o criminoso se afasta da motocicleta. É quando surge o segundo suspeito, que verifica a moto para pilotá-la.

Segundo o Delegado Veran, o objetivo dos roubos era vender ou desmanchar as motocicletas. Os dois suspeitos presos já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Escola de crimes

O delegado Veran faz uma revelação. “Existe uma curiosidade em torno dos bairros Santa Cruz e Cachoeirinha. Desses dois, surgem muitos ladrões de veículos, carros e motos. É como se existisse no local uma escola desse tipo de crime.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um outro detalhe, segundo o policial, é que os suspeitos eram especializados em motocicletas de baixa potência. “O fogo era sempre motos de baixa cilindrada. É por isso que entregadores estavam sempre na mira.”