EM INVESTIGAÇÃO

MG: empresários são presos por receptar carga furtada

Materiais foram enviados de São Paulo (SP) a Feira de Santana (BA), mas metade da carga foi furtada no trajeto. Carga foi recuperada nessa quinta-feira (4/9)

Repórter
05/09/2025 15:18

Carga furtada recuperada pela PCMG
Carga, avaliada em R$250 mil, saiu de São Paulo (SP) em 15 de agosto com destino a Feira de Santana, na Bahia, crédito: PCMG / Divulgação

Dois empresários, de 36 e 40 anos, foram presos em flagrante por receptação qualificada nessa quinta-feira (4/9). As detenções aconteceram na cidade de Presidente Olegário, na Região Noroeste de Minas Gerais, durante operação que recuperou carga de produtos agroveterinários furtados. 

A carga, avaliada em R$250 mil, saiu de São Paulo (SP) em 15 de agosto com destino a Feira de Santana, na Bahia, onde foi entregue quatro dias depois (19/8). No entanto, a vítima deu falta de, ao menos, metade da mercadoria. 

No dia, o motorista do caminhão saiu do local sem prestar esclarecimentos sobre o paradeiro dos materiais. Por isso, a vítima registrou o boletim de ocorrência de furto. 

Durante as investigações, a Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas descobriu que a carga foi adquirida por um empresário de Campos Altos, na Região do Alto Paranaíba. Em seguida, os materiais foram revendidos a outra pessoa, de Presidente Olegário.

“A carga recuperada será restituída à vítima e as investigações prosseguem para a completa elucidação do caso”, informou a Polícia Civil de Minas Gerais. 

