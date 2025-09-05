Assine
DROGA GOURMET

Furto de moto expõe desmanche de motos e tráfico de drogas no Barreiro

Adolescente era contratado por dupla de irmãos para entregar motos furtadas a receptadores e "drogas gourmet" a usuários. Cada moto era vendida a R$ 1.000

Giovanna de Souza
05/09/2025 06:40 - atualizado em 05/09/2025 07:03

Foram recolhidos materiais de desmanche de motos, placas clonadas e "supermaconha" crédito: Divulgação/Polícia Militar

O furto de uma motocicleta resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos, identificação de dois suspeitos irmãos responsáveis e descoberta de esquemas de desmanche e clonagem de motos e de tráfico de maconha gourmet na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). O caso teve início ao final da tarde dessa quinta-feira (4/9).

Uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que uma moto com queixa de furto transitava pela Rua Joaquim Teixeira Dias, no bairro Cardoso. Uma viatura seguiu ao endereço e os militares flagraram o adolescente em cima da moto, que conversava com um homem em pé.

Ao perceberem a aproximação dos militares, o adolescente correu para uma casa e o suspeito conseguiu fugir pelos telhados de residências vizinhas. Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente foi alcançado e, com ele, foi encontrada uma chave mestra. Ele afirmou que a casa era de um dos comparsas, identificados como dois irmãos de 18 e 19 anos, e, visto que um deles fugiu, os militares entraram no imóvel. 

Antes de chegar na casa, os militares avistaram no chão diversas peças desmontadas de motos, além de equipamentos para corte de peças metálicas. Conforme os registros, quatro placas foram encontradas. Duas delas tinham queixa de furto, outra era clonada e a última não teve a origem definida.

Uma moto furtada e peças desmontadas de outras foram recuperadas Divulgação/Polícia Militar

Questionado sobre a participação no esquema, o adolescente disse que recebia R$ 300 reais para entregar as motos furtadas aos receptadores. Ele também contou que as motos clonadas eram anunciadas na internet e vendidas a R$ 1.000 cada.

Tráfico de "supermaconha"

De acordo com as descrições no documento policial, os militares sentiram um forte odor de maconha. Eles seguiram à casa e acharam uma sacola com meia barra de skunk, substância conhecida como “supermaconha”, um par de algemas e duas facas. 

A variável da droga é conhecida como “gourmet” por ser vendida por um valor mais alto e ter um maior nível de THC, e, com isso, um maior nível alucinógeno.

Aos militares, o menor afirmou que a droga era vendida por aplicativo de mensagens e entregue por delivery. Ele também era contratado pela dupla para entregar a droga aos usuários.

Os comparsas irmãos ainda não foram localizados pela polícia. Eles são procurados pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido, a moto que ele fugia foi recuperada e o material foi recolhido à Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.

O que foi encontrado no desmanche?

  • Uma carenagem frontal com farol e seta;

  • Um cano de descarga;

  • Uma carenagem traseira;

  • Um tanque de combustível preto;

  • Um chicote elétrico;

  • Duas rodas completas de motocicleta;

  • Dois amortecedores de motocicleta;

  • Uma placa veicular de numeral TDS2D70;

  • Uma placa veicular de numeral TDV7B84;

  • Uma placa veicular de numeral TDN2J44;

  • Uma placa veicular de numeral SHF7F88;

  • Uma lixadeira elétrica Dewalt;

  • Uma maleta de ferramentas FortG;

  • Duas chaves michas (mestras) de motocicletas;

  • Duas facas;

  • Diversas ferramentas;

  • Uma algema German;

  • Uma motocicleta apreendida placa QWV6F90.

  • Grande quantidade de maconha do tipo Skunk

