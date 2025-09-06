Dupla em moto persegue, encurrala e fuzila homem pelas costas em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 42 anos com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas foi perseguido, encurralado em um beco sem saída e morto a tiros por dois suspeitos. Autores e vítima estavam em motocicletas, na noite desta sexta-feira (5/9), no Bairro Jardim Felicidade, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

A vítima é Kleiton Pereira Cruz e o crime ocorreu por volta das 22h15, de acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na rua Cecília Trindade Silva, uma via que termina nos portões da Escola Municipal Rui da Costa Val.

A área fica escura e deserta à noite, não há imóveis habitados ou comerciais além da escola municipal, que se encontrava fechada e sem segurança.

A vítima não teve a profissão divulgada e os autores do crime, descritos como dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, fugiram e ainda não foram identificados.

A dinâmica do crime aponta para uma execução. Kleiton pilotava a motocicleta pela rua quando foi surpreendido e perseguido pela dupla na outra moto.

Os agressores dispararam várias vezes, atingindo-o com três tiros nas costas. Ferido, ele desceu da moto, caiu ao chão poucos metros à frente, bateu a cabeça no meio-fio e morreu antes da chegada de socorro.

A PMMG foi chamada por moradores que ouviram os disparos e encontrou Kleiton já sem vida no asfalto.

Testemunhas confirmaram ter visto a motocicleta vermelha com dois ocupantes fugindo em alta velocidade logo após o barulho dos tiros.

Ao lado do corpo, a perícia da Polícia Civil localizou um único projétil de arma de fogo, cujo calibre não pôde ser imediatamente identificado.

A localização de um único projétil no local, sem a presença de cápsulas, pode sugerir o uso de um revólver, que não ejeta os estojos após o disparo, mas apenas a análise balística poderá confirmar essa hipótese.

As três perfurações concentradas nas costas da vítima são um forte indicativo de que ele não teve chance de defesa e provavelmente tentava fugir de seus agressores. A investigação, agora a cargo do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, irá confrontar as evidências da cena do crime com o passado da vítima.

Kleiton Pereira Cruz tinha registros criminais por tráfico de drogas, em 2020, e associação para o tráfico, em 2008.

Em depoimento aos policiais, a esposa da vítima afirmou que ele não tinha mais envolvimento com atividades ilícitas e disse desconhecer qualquer ameaça ou motivação para o assassinato. Ninguém foi preso.

