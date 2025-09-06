PRF apreende carga milionária de maconha na BR-262
Rodovia liga Belo Horizonte ao Triângulo e Minas Gerais ao Oeste do país e é conhecida como a "Rota Caipira" do tráfico de drogas
Uma apreensão de aproximadamente 300 quilos de maconha, avaliada em até R$ 1,5 milhão, foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na sexta-feira (05/09), na BR-262, em Betim (MG), na Grande BH.
A droga era transportada em bolsas de viagem no porta-malas de um carro, dividida em 473 tabletes.
A abordagem ocorreu em um trecho urbano e de intenso movimento da BR-262. A rodovia é parte da chamada "Rota Caipira" do tráfico, uma das principais artérias rodoviárias que conecta Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro e ao Centro-Oeste do país.
A via corta áreas industriais e bairros densamente povoados de Betim, com proximidade a diversos comércios e acessos a importantes avenidas da cidade. Não foram divulgadas informações sobre se a área da abordagem ou o destino final da droga seriam territórios dominados em disputa por facções criminosas.
O suspeito detido é um homem de 35 anos, que conduzia um Hyundai HB20 cinza. Não foram encontradas armas com ele durante a abordagem policial.
A ausência de armamento em uma carga tão valiosa pode indicar que o motorista atuava apenas como "mula", um transportador contratado especificamente para minimizar as perdas da organização criminosa em caso de flagrante, separando o transporte da droga da escolta armada.
Do ponto de vista da investigação, a grande quantidade e a forma de embalagem da maconha — em tabletes prensados — caracterizam uma operação de distribuição por atacado, e de venda direta ao consumidor.
A origem declarada pelo suspeito, Medianeira (PR), é um forte indicativo da proveniência da droga, já que a cidade paranaense fica a poucos quilômetros da fronteira com o Paraguai, um dos maiores produtores de maconha da América do Sul. O destino, Belo Horizonte (MG), sugere que a carga abasteceria múltiplos pontos de venda na capital e na Região Metropolitana.
A prisão ocorreu após uma equipe da PRF desconfiar do veículo, que trafegava com a suspensão traseira visivelmente rebaixada, um sinal clássico de excesso de peso.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram as bolsas de viagem no banco traseiro e no porta-malas, contendo a droga.
A simplicidade do método, usando um carro comum para tentar se misturar ao tráfego, é uma tática recorrente para despistar a fiscalização.
Ao ser questionado, o motorista confessou ter sido contratado para realizar o transporte de Medianeira até Belo Horizonte, serviço pelo qual receberia o pagamento de R$ 10 mil.
O suspeito, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Polícia Civil, que agora assume as investigações para identificar os mandantes do crime e outros envolvidos na cadeia logística do tráfico.
Raio-X da Apreensão na BR-262
- Carga: aproximadamente 300 kg de maconha, divididos em 473 tabletes
- Valor estimado: até R$ 1,5 milhão para a organização criminosa
- Localização do flagrante: BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Origem e destino: a droga saiu de Medianeira (PR), na fronteira com o Paraguai, com destino a Belo Horizonte (MG)
- Modus Operandi: transporte em um carro de passeio comum (Hyundai HB20) para não levantar suspeitas no trânsito
- Como ocorreu a prisão: a PRF suspeitou do veículo pela suspensão traseira rebaixada, indicativo de excesso de peso
- Perfil do suspeito: homem de 35 anos, contratado como "mula" para o transporte, receberia R$ 10 mil pelo serviço
- Tipo de tráfico: acondicionamento da droga indica distribuição por atacado para abastecer pontos de venda