GOLPE NO TRÁFICO

PRF apreende carga milionária de maconha na BR-262

Rodovia liga Belo Horizonte ao Triângulo e Minas Gerais ao Oeste do país e é conhecida como a "Rota Caipira" do tráfico de drogas

Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
06/09/2025 09:23 - atualizado em 06/09/2025 09:25

Mais de 1,5 milhão em tabletes de maconha foram apreendidos na BR-262, em Betim, na Grande BH
Uma apreensão de aproximadamente 300 quilos de maconha, avaliada em até R$ 1,5 milhão, foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na sexta-feira (05/09), na BR-262, em Betim (MG), na Grande BH. 

A droga era transportada em bolsas de viagem no porta-malas de um carro, dividida em 473 tabletes. 

A abordagem ocorreu em um trecho urbano e de intenso movimento da BR-262. A rodovia é parte da chamada "Rota Caipira" do tráfico, uma das principais artérias rodoviárias que conecta Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro e ao Centro-Oeste do país. 

A via corta áreas industriais e bairros densamente povoados de Betim, com proximidade a diversos comércios e acessos a importantes avenidas da cidade. Não foram divulgadas informações sobre se a área da abordagem ou o destino final da droga seriam territórios dominados em disputa por facções criminosas. 

O suspeito detido é um homem de 35 anos, que conduzia um Hyundai HB20 cinza. Não foram encontradas armas com ele durante a abordagem policial. 

A ausência de armamento em uma carga tão valiosa pode indicar que o motorista atuava apenas como "mula", um transportador contratado especificamente para minimizar as perdas da organização criminosa em caso de flagrante, separando o transporte da droga da escolta armada. 

Do ponto de vista da investigação, a grande quantidade e a forma de embalagem da maconha — em tabletes prensados — caracterizam uma operação de distribuição por atacado, e de venda direta ao consumidor. 

A origem declarada pelo suspeito, Medianeira (PR), é um forte indicativo da proveniência da droga, já que a cidade paranaense fica a poucos quilômetros da fronteira com o Paraguai, um dos maiores produtores de maconha da América do Sul. O destino, Belo Horizonte (MG), sugere que a carga abasteceria múltiplos pontos de venda na capital e na Região Metropolitana. 

A prisão ocorreu após uma equipe da PRF desconfiar do veículo, que trafegava com a suspensão traseira visivelmente rebaixada, um sinal clássico de excesso de peso. 

Durante a fiscalização, os agentes encontraram as bolsas de viagem no banco traseiro e no porta-malas, contendo a droga.

A simplicidade do método, usando um carro comum para tentar se misturar ao tráfego, é uma tática recorrente para despistar a fiscalização. 

Ao ser questionado, o motorista confessou ter sido contratado para realizar o transporte de Medianeira até Belo Horizonte, serviço pelo qual receberia o pagamento de R$ 10 mil.

O suspeito, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Polícia Civil, que agora assume as investigações para identificar os mandantes do crime e outros envolvidos na cadeia logística do tráfico.

 

Raio-X da Apreensão na BR-262

  • Carga: aproximadamente 300 kg de maconha, divididos em 473 tabletes
  • Valor estimado: até R$ 1,5 milhão para a organização criminosa
  • Localização do flagrante: BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
  • Origem e destino: a droga saiu de Medianeira (PR), na fronteira com o Paraguai, com destino a Belo Horizonte (MG)
  • Modus Operandi: transporte em um carro de passeio comum (Hyundai HB20) para não levantar suspeitas no trânsito
  • Como ocorreu a prisão: a PRF suspeitou do veículo pela suspensão traseira rebaixada, indicativo de excesso de peso
  • Perfil do suspeito: homem de 35 anos, contratado como "mula" para o transporte, receberia R$ 10 mil pelo serviço
  • Tipo de tráfico: acondicionamento da droga indica distribuição por atacado para abastecer pontos de venda

